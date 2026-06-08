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Financial Times

Срок возобновления работы ядерного хранилища на ЧАЭС после российского обстрела пока неизвестен – МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 2712 просмотра

Удар российского дрона повредил здание ядерного хранилища возле ЧАЭС и офис МАГАТЭ. Остается непонятным, когда объект снова сможет начать принимать отработанное топливо с действующих АЭС Украины.

Срок возобновления работы ядерного хранилища на ЧАЭС после российского обстрела пока неизвестен – МАГАТЭ

Удар российского беспилотника по центральному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) вблизи Чернобыльской АЭС утром в воскресенье нанес значительные структурные повреждения части здания приема топлива, в частности расположенному там офису Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам гарантий. Об этом говорится в сообщении агентства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что группа экспертов МАГАТЭ осмотрела последствия удара и отметила повреждения фасада, стен и лестниц здания, а также осколки разбитого стекла, битый кирпич и другие обломки, разбросанные по земле. Они подтвердили, что уровень радиации на объекте оставался нормальным, что свидетельствует о том, что инцидент не привел к радиоактивному загрязнению.

Им также сообщили, что отработанное топливо хранилось в контейнерах в нескольких сотнях метров от поврежденного здания на момент нападения, в то время как другие, более близкие к нему, были пустыми. Остается непонятным, когда объект снова сможет начать принимать отработанное топливо с действующих АЭС Украины

- указывается в сообщении.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это был чрезвычайно тревожный инцидент и опасный случай с точки зрения ядерной безопасности.

"Атака на объект с большим количеством ядерного материала — это как игра с огнем, и этого никогда не должно было случиться", — сказал Гросси, добавив, что МАГАТЭ продолжит расследование инцидента.

Напомним

В ночь на 7 июня враг беспилотником атаковал площадку ЦХОЯТ, было частично разрушено здание приемки контейнеров. Как сообщили в Энергоатоме, радиационное состояние остается в пределах нормы.

В Генеральном штабе ВСУ назвали этот инцидент актом ядерного терроризма.

СБУ квалифицирует удар РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС как военное преступление07.06.26, 17:11 • 3610 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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