СБУ квалифицирует удар РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС как военное преступление
Киев • УНН
СБУ открыла дело из-за удара дрона по ядерному хранилищу возле ЧАЭС. Повреждены здания и корпус МАГАТЭ, радиационный фон остается в пределах нормы.
СБУ квалифицирует удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС как военное преступление. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Следователи Службы безопасности Украины считают военным преступлением российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, которое находится возле ЧАЭС. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины
По информации СБУ, вооруженные силы рф нанесли этот удар беспилотным летательным аппаратом типа "Герань-2" в 02:05 часов 7 июня. Отдельные элементы дрона уже найдены на месте поражения.
В результате взрыва получили повреждения здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ.
Также установлено, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища. Радиационный фон находится в норме, погибшие и раненые отсутствуют. Следователи Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры принимают комплексные меры, чтобы найти и наказать причастных к этой атаке
Напомним
Энергоатом опубликовал фото здания хранилища отработанного ядерного топлива после атаки БпЛА. Радиационный фон в норме.