Зеленский: россияне превратили ЗАЭС в военную базу

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Президент заявил о превращении ЗАЭС в военный объект. россияне хранят там оружие, снаряды, военную технику, станция пережила 14 полных обесточиваний.

россияне превратили Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) – крупнейшую станцию в Европе – в объект для своей войны и ведут обстрелы оттуда против украинских городов и сел. Об этом во время выступления по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

Он отметил, что оккупанты хранят на ЗАЭС оружие, снаряды, военную технику, заминировали периметр станции, держат город Энергодар "фактически в заложниках", ЗАЭС уже 14 раз проходила через полное обесточивание.

Когда мир имеет дело с россией, каждый должен осознавать, что имеет дело с абсолютно безответственной и во многом просто глупой силой, которую нужно реально ограничивать ради безопасности всех нас. Именно поэтому санкции мира нужны сильные, противодействие злу должно быть сильным, поддержка тех, кто защищает жизнь, тоже должна быть достаточно сильной

- подчеркнул глава государства.

По его словам, тот факт, что россияне "умудрились ударить дроном даже по конфайнменту, закрывающему остатки четвертого энергоблока, свидетельствует, что россия не может быть участником цивилизованных международных отношений".

Напомним

Президент Украины и глава ЕБРР обсудили восстановление конфайнмента на ЧАЭС. Объект был поврежден российским дроном в феврале 2025 года.

Вадим Хлюдзинский

