Линию электропередачи, которую ремонтировали во время локального перемирия, подключили к Запорожской АЭС - МАГАТЭ
Киев • УНН
Линия электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ. Это укрепляет ядерную безопасность станции, которая теперь имеет две доступные линии электропередачи.
Линию электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ восстановили и подключили к Запорожской АЭС после ремонтных работ, передает УНН со ссылкой на МАГАТЭ.
Линия электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ восстановлена и снова подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ, проведенных в рамках местного соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ
По данным МАГАТЭ, теперь Запорожская АЭС снова имеет две доступные линии электропередачи за пределами площадки.
Дополнительная линия электропередачи за пределами площадки укрепляет ядерную безопасность
