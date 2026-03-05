$43.720.26
Лінію електропередачі, яку ремонтували під час локального перемир'я, підключили до Запорізької АЕС - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Лінію електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ підключено до Запорізької АЕС після ремонтних робіт. Це зміцнює ядерну безпеку станції, яка тепер має дві доступні лінії електропередачі.

Лінію електропередачі, яку ремонтували під час локального перемир'я, підключили до Запорізької АЕС - МАГАТЕ

Лінію електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ відновили та підключили до Запорізької АЕС після ремонтних робіт, передає УНН із посиланням на МАГАТЕ.

Лінію електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ відновлено та знову підключено до Запорізької АЕС після ремонтних робіт, проведених у рамках місцевої угоди про припинення вогню, укладеної за посередництвом МАГАТЕ 

- йдеться у повідомленні.

За даними МАГАТЕ, тепер Запорізька АЕС знову має дві доступні лінії електропередачі за межами майданчика.

Додаткова лінія електропередачі за межами майданчика зміцнює ядерну безпеку 

- заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Поблизу Запорізької АЕС оголошено локальне припинення вогню для ремонту лінії електропередач – МАГАТЕ07.11.25, 18:45 • 4109 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька АЕС
Україна