Лінію електропередачі, яку ремонтували під час локального перемир'я, підключили до Запорізької АЕС - МАГАТЕ

Лінію електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ підключено до Запорізької АЕС після ремонтних робіт. Це зміцнює ядерну безпеку станції, яка тепер має дві доступні лінії електропередачі.
Лінію електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ відновлено та знову підключено до Запорізької АЕС після ремонтних робіт, проведених у рамках місцевої угоди про припинення вогню, укладеної за посередництвом МАГАТЕ
За даними МАГАТЕ, тепер Запорізька АЕС знову має дві доступні лінії електропередачі за межами майданчика.
Додаткова лінія електропередачі за межами майданчика зміцнює ядерну безпеку
