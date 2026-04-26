Угрозы не меньше Чернобыля: Зеленский предупредил о рисках из-за действий россии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что современные угрозы, связанные с действиями россии в отношении украинской энергетической инфраструктуры, в частности Запорожской АЭС, сопоставимы с последствиями Чернобыльской катастрофы. Об этом он сказал во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду в воскресенье, 26 апреля, передает УНН.

Глава государства напомнил, что в этот день исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции, подчеркнув, что эта трагедия остается не только историческим фактом, но и актуальным предостережением для современности.

Сегодня угрозы не меньше из-за того, что россия делает с нашей Запорожской атомной станцией и в целом с энергетикой и территорией Украины - отметил Зеленский, добавив, что оккупация ЧАЭС в 2022 году продемонстрировала отсутствие выводов из прошлых катастроф.

Президент подчеркнул необходимость максимального единства между соседними государствами и европейскими партнерами для противодействия российской агрессии, которая, по его словам, несет войну, террор и нестабильность.

Немногим ранее высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что российские удары по защитной оболочке Чернобыльской АЭС являются актом безрассудства. Незаконный захват Запорожской АЭС усиливает опасность для жизни и окружающей среды.