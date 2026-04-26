Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстрелов
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствиях
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие
В Буче неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице, стрелка задержали - полиция
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
Угрозы не меньше Чернобыля: Зеленский предупредил о рисках из-за действий россии

Зеленский заявил об угрозах энергосистеме и ЗАЭС, сопоставимых с аварией на ЧАЭС. Президент призвал партнеров к единству против российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что современные угрозы, связанные с действиями россии в отношении украинской энергетической инфраструктуры, в частности Запорожской АЭС, сопоставимы с последствиями Чернобыльской катастрофы. Об этом он сказал во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду в воскресенье, 26 апреля, передает УНН.

Детали

Глава государства напомнил, что в этот день исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции, подчеркнув, что эта трагедия остается не только историческим фактом, но и актуальным предостережением для современности.

Сегодня угрозы не меньше из-за того, что россия делает с нашей Запорожской атомной станцией и в целом с энергетикой и территорией Украины

- отметил Зеленский, добавив, что оккупация ЧАЭС в 2022 году продемонстрировала отсутствие выводов из прошлых катастроф.

Президент подчеркнул необходимость максимального единства между соседними государствами и европейскими партнерами для противодействия российской агрессии, которая, по его словам, несет войну, террор и нестабильность.

Напомним

Немногим ранее высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что российские удары по защитной оболочке Чернобыльской АЭС являются актом безрассудства. Незаконный захват Запорожской АЭС усиливает опасность для жизни и окружающей среды.

