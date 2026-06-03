Запорожская АЭС снова временно оказалась в состоянии блэкаута в семнадцатый раз - МАГАТЭ

Захваченная рф Запорожская АЭС ночью снова временно осталась без внешнего электроснабжения - уже в 17-й раз, сообщили в МАГАТЭ, пишет УНН.

Уже в 17-й раз за время военного конфликта Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение в течение ночи - сообщили в МАГАТЭ.

По данным МАГАТЭ, "отключение электроэнергии было вызвано ударом беспилотника по подстанции "Никопольская", находящейся на другом берегу реки Днепр от ЗАЭС, что привело к временному отключению единственной оставшейся на объекте линии электропередачи примерно на 20 минут".

"Аварийные дизельные генераторы ЗАЭС обеспечивали электроэнергией, пока линия не была снова подключена незадолго до полуночи", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны", заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, "повторяя необходимость военной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии".

МАГАТЭ зафиксировало повреждение внешней части турбинного цеха ЗАЭС