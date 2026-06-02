Казахстан готов разместить запасы иранского урана при условии ядерной сделки

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Казахстан готов принять иранский уран для содействия ядерной сделке с США. МАГАТЭ поддерживает идею, но Тегеран пока выступает против вывоза топлива.

Казахстан заявил о готовности разместить на своей территории запасы иранского урана, обогащенного почти до оружейного уровня, что может стать решением одной из ключевых проблем, тормозящих переговоры о мирном соглашении между США и Ираном. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Предложение прозвучало на фоне продолжающихся обменов ударами между США и Ираном и заявления Тегерана о приостановке посреднических контактов с Вашингтоном, что еще больше усложнило и без того хрупкий переговорный процесс.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Казахстан может принять на хранение имеющиеся материалы, а президент Касым-Жомарт Токаев поддержал эту идею на встрече с Гросси в Астане на прошлой неделе, позиционируя Казахстан как потенциального нейтрального хранителя этих запасов.

Мы демонстрируем нашу готовность добросовестно оказать техническую помощь при условии достижения необходимых международных соглашений между всеми сторонами

- заявил на брифинге в понедельник Ерлан Жетибаев, представитель Министерства иностранных дел Казахстана.

Казахстан часто приводят в пример как модель ядерного разоружения. После распада Советского Союза в 1991 году страна унаследовала один из крупнейших в мире ядерных арсеналов — около 1400 боеголовок — и добровольно ликвидировала его к 1995 году, закрыв советский ядерный полигон Семипалатинск и полностью отказавшись от ядерного оружия.

Предложение Казахстана прозвучало на фоне продолжающихся трудностей в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по ключевым вопросам, включая запасы иранского урана и разблокирование стратегически важного Ормузского пролива.

США и Иран обменялись ударами на фоне новых требований Трампа по сделке01.06.26, 08:49 • 4434 просмотра

По данным СМИ, в последние предложения США входит рамочный план 60-дневного прекращения огня, обсуждение возобновления работы этого ключевого морского пути, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, а также более широкое возвращение к переговорам, которые должны не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

По оценкам, Иран располагает примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60% — значительно ниже порогового уровня в 90%, необходимого для получения оружейного материала, но достаточного, если довести степень обогащения, для производства 10–12 ядерных зарядов.

Считается, что этот материал находится под завалами иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане, которые были серьезно повреждены в результате предыдущих ударов.

Масштабы разрушений подземных элементов этих объектов, где хранится обогащенный уран, остаются предметом споров. Спутниковые снимки, опубликованные после ударов, показали ограниченные поверхностные повреждения в Натанзе, а МАГАТЭ заявило, что не может подтвердить состояние этих объектов.

Гросси заявил, что идея вывоза урана "может быть" приемлемой для обеих сторон в зависимости от результатов переговоров, добавив, что "у нас есть место, где его можно безопасно хранить".

Трамп заявил, что санкции против Ирана не будут ослаблены, если он передаст уран27.05.26, 19:25 • 3762 просмотра

Казахстан уже размещает у себя Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, созданный в 2018 году под эгидой ядерного надзорного органа ООН. Он расположен на Ульбинском металлургическом заводе в городе Усть-Каменогорск на северо-востоке страны и начал работу в октябре 2019 года. Банк призван обеспечивать гарантии поставок топлива для гражданских ядерных программ и снижать риски распространения ядерного оружия.

Иран отправил примерно 11 тонн низкообогащенного урана в Россию в обмен на природный уран в рамках ключевого элемента ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Президент США Дональд Трамп вывел страну из этого соглашения во время своего первого срока и прямо исключил возможность того, что Россия или Китай будут хранителями урана при любой новой договоренности.

Напомним

На прошлой неделе Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что высокообогащенный уран Ирана должен быть либо передан Вашингтону, либо уничтожен на месте, либо отправлен "в другое приемлемое место вместе с Комиссией по атомной энергии".

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Азизи отверг идею передачи обогащенного урана третьей стране, заявив, что Тегеран не будет вывозить свои запасы за границу и что ядерная программа Ирана не подлежит обсуждению.

Ольга Розгон

