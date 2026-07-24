На оккупированной ЗАЭС из-за боевых действий перебои с водоснабжением
Киев • УНН
Боевые действия нарушили водоснабжение объектов оккупированной Запорожской АЭС и Энергодара. Дефицита воды для охлаждения реакторов нет.
Военные действия нарушили водоснабжение отдельных объектов оккупированной россией Запорожской атомной электростанции и прилегающих районов на юго-востоке Украины. Об этом в заявлении сообщил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет УНН.
Детали
В заявлении Гросси говорится, что дефицита воды из колодцев, которая используется для охлаждения ядерного топлива в реакторах, в настоящее время нет.
В то же время, по его словам, атаки на Энергодар и его окрестности, где проживает значительная часть персонала АЭС, были "направлены, в частности, на местную электрическую инфраструктуру, что привело к перебоям с водоснабжением в городе и на территории ЗАЭС".
Надежный доступ к основным услугам и ресурсам крайне важен для благополучия персонала и бесперебойного выполнения им своей важной работы
Он также сообщил, что наблюдатели МАГАТЭ, находящиеся на станции, "с 18 июля имеют лишь ограниченный доступ к водопроводной воде".
При этом Гросси не упоминал ни Украину, ни Россию, говоря о военной активности в этом районе.
Он отметил, что группа МАГАТЭ, работающая на месте, с декабря не имела возможности посетить расположенный неподалеку центр управления в чрезвычайных ситуациях из соображений безопасности.
В своем заявлении Гросси еще раз подчеркнул, что персонал атомной электростанции "должен быть под защитой в любое время".
рф использует ЗАЭС для ядерного шантажа и информационных манипуляций - Энергоатом17.07.26, 17:07 • 3145 просмотров