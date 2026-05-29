Куда пойти в Киеве на выходных 30-31 мая

$44.270.0351.440.11
ukenru
13:15 • 1442 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 4262 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 10771 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 30164 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 53923 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 57221 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 86848 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 66033 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 48895 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 42021 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
56%
747мм
Популярные новости
ФИФА попала под расследование из-за завышенных цен на билеты на Чемпионат мира-202629 мая, 05:05 • 16506 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto29 мая, 06:47 • 35733 просмотра
Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде29 мая, 07:21 • 18148 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 32159 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 20946 просмотра
публикации
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"12:28 • 6378 просмотра
Польза и вред арахиса: что нужно знать перед тем, как добавить его в рационPhoto12:16 • 7886 просмотра
Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей10:14 • 15759 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 32481 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto29 мая, 06:47 • 36071 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Музыкант
Марк Рютте
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Румыния
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения11:05 • 9128 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 21246 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 39689 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 48820 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 101152 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Куда пойти в Киеве на выходных 30-31 мая

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В Киеве 30-31 мая пройдут Книжный Арсенал, музыкальные фестивали и гастрономические мероприятия. Гостей ждут выступления известных артистов и дегустации.

Куда пойти в Киеве на выходных 30-31 мая

Последние майские выходные в Киеве обещают быть насыщенными культурными событиями. В столице пройдут музыкальные выступления под открытым небом, большой книжный фестиваль, гастрономические мероприятия и семейные спектакли для детей. УНН собрал подборку из топ-7 событий, которые можно посетить 30-31 мая.

Dakh Daughters – концерт "ANTIDOT"

Когда: 30 мая, 18:00

Где: МЦКИ, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 490–1450 грн

О событии: в пятницу киевская публика сможет увидеть новую программу "ANTIDOT" от группы Dakh Daughters. Артистки объединят на сцене музыку, поэзию, театральность и гротеск, чтобы через искусство поговорить о войне, страхе, дезинформации и силе единства.

Концерт станет своеобразной эмоциональной рефлексией на события, которые переживает страна. В программе  новые композиции и творческие номера, посвященные поиску внутренней опоры, надежды и человечности в сложные времена.

Организаторы называют "ANTIDOT" художественным противоядием против манипуляций и уныния. Так что зрителей ждет не просто музыкальный вечер, а атмосферное представление с глубокими смыслами и сильным эмоциональным наполнением.

Фестиваль "Поколение"

Когда: 30-31 мая, 14:00

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Стоимость: 900–1000 грн

О событии: на ВДНГ в эти выходные состоится фестиваль "Поколение", посвященный поп-культуре 90-х и 2000-х. Событие продлится три дня, а завершающий день объединит на одной сцене сразу нескольких известных украинских артистов — LAMA, Женю Галича и Святослава Вакарчука, который выступит со специальной акустической программой.

Организаторы обещают атмосферу большого музыкального ретро-праздника с хитами разных десятилетий, тематическими DJ-сетами и ностальгическим вайбом. Каждый день фестиваля будет иметь отдельную музыкальную концепцию и настроение, поэтому посетители смогут выбрать программу на свой вкус.

Фестиваль будет проходить под открытым небом возле первого павильона ВДНГ. Событие станет хорошей возможностью провести выходной на свежем воздухе, послушать живую музыку и вспомнить атмосферу культовых 90-х и 2000-х.

XIV Международный фестиваль "Книжный Арсенал"

Когда: 29–31 мая 2026 года

Где: Мыстецький арсенал, ул. Ивана Мазепы, 28–30

Стоимость: 150–700 грн

О событии: в Киеве в эти выходные состоится XIV Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который традиционно соберет писателей, издателей, художников и читателей со всей страны. В течение нескольких дней гостей ждут сотни событий — от дискуссий и литературных встреч до концертов, чтений и выставочных проектов.

Особое внимание организаторы уделили книжной ярмарке, где свои издания представят более сотни крупных и малых издательств, а также книжный магазин с иностранной литературой. Также в программе — выставки современных иллюстраторов, события для детей и подростков и проекты военных и волонтерских организаций.

Фокус-темой нынешнего фестиваля станет "Нести свою свободу". Ее курирует правозащитник, журналист, бывший военнопленный и ветеран войны Максим Буткевич. Организаторы отмечают, что фестиваль должен стать не только культурным событием, а и пространством для важных общественных разговоров.

Музей гитар и истории мировой электромузыкальной индустрии

Когда: 29–31 мая 2026 года, 11:00–18:30

Где: UNIVERSUM HALL, просп. Академика Глушкова, 1, ВДНГ, павильон №6

Стоимость: 150–900 грн

О событии: на ВДНГ в эти выходные можно будет посетить интерактивный Музей гитар и истории мировой электромузыкальной индустрии. Организаторы называют его единственным в мире музеем такого формата, где экспозиции совмещены с технологиями искусственного интеллекта.

Посетителям покажут редкие музыкальные экспонаты и историю развития электромузыки в современном мультимедийном формате. Часть экспозиций будет работать с использованием AI-технологий, что позволит гостям взаимодействовать с выставкой и по-новому погрузиться в мир музыки.

Экскурсии будут стартовать каждые 30 минут и длиться около часа. Также на территории музея будет работать lounge bar с кофе, десертами и напитками, где можно будет отдохнуть после экскурсии.

Спектакль "Откуда берутся дети?"

Когда: 30 мая 2026 года

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра, ул. Миропольская, 1, метро "Черниговская"

Стоимость: 200 грн

О событии: для семейного отдыха в эти выходные в Киеве подойдет спектакль "Откуда берутся дети?" в Театре кукол на левом берегу Днепра. Постановка рассчитана на детей от трех лет и сочетает юмор, искренние диалоги и знакомые многим родителям ситуации.

В центре сюжета — мальчик Илья, который пытается найти ответ на, казалось бы, простой детский вопрос, однако во время своих поисков он получает от взрослых совершенно разные и часто забавные объяснения.

Авторы спектакля показывают тему легко и деликатно, через теплые семейные разговоры, юмор и детскую любознательность. Постановка продлится 45 минут на украинском языке.

Фестиваль сыра и вина Kyiv Food and Wine Festival

Когда: 30–31 мая 2026 года

Где: ВДНГ, 4 павильон, просп. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 400–1700 грн

О событии: в Киеве в эти выходные ко Дню города Киев проведут 24-й фестиваль Kyiv Food and Wine Festival, посвященный украинскому вину и крафтовым сыроварням. Событие состоится на ВДНГ и соберет десятки производителей из разных регионов страны.

Гостей ждут дегустации вин нового урожая, крафтовых сыров и гастрономические сочетания от украинских производителей. В фестивале примут участие около 30 виноделов и 20 сыроварен. Для посетителей также подготовили лекции и дегустационные встречи в "Школе вина и сыра", где о напитках и гастрокультуре будут рассказывать профильные специалисты.

Отдельной частью программы станет конкурс Uwines Awards 2026, во время которого определят лучшие украинские вина. Кроме этого, на территории фестиваля будут работать фуд-зоны, проходить тематические активности, розыгрыши и благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ.

Концерт "Только Бах"

Когда: 30 мая 2026 года, 18:00

Где: Национальная филармония Украины, Владимирский спуск, 2

Стоимость: 300-900 грн

О событии: в Национальной филармонии Украины в эти выходные состоится органный речиталь "Только Бах" в исполнении Анны Бубновой. Программа концерта полностью посвящена творчеству Иоганна Себастьяна Баха и его музыке для органа.

Во время вечера прозвучат прелюдии, фуги, хоральные произведения, фантазии и органные транскрипции. Среди самых известных композиций — легендарная "Токката и фуга ре минор" BWV 565, которая считается одним из самых узнаваемых произведений органной музыки в мире.

Организаторы обещают программу без стилистических экспериментов или современных интерпретаций — только классическое звучание органа и музыка Баха. Концерт станет хорошей возможностью для ценителей академической музыки провести вечер в камерной атмосфере филармонии.

Алла Киосак

КультураКиев
ИИ (искусственный интеллект)
Музыкант
Война в Украине
Фильм
Святослав Вакарчук
благотворительность
Вооруженные силы Украины
Киев