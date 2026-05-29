Куда пойти в Киеве на выходных 30-31 мая

Последние майские выходные в Киеве обещают быть насыщенными культурными событиями. В столице пройдут музыкальные выступления под открытым небом, большой книжный фестиваль, гастрономические мероприятия и семейные спектакли для детей. УНН собрал подборку из топ-7 событий, которые можно посетить 30-31 мая.

Dakh Daughters – концерт "ANTIDOT"

Когда: 30 мая, 18:00

Где: МЦКИ, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 490–1450 грн

О событии: в пятницу киевская публика сможет увидеть новую программу "ANTIDOT" от группы Dakh Daughters. Артистки объединят на сцене музыку, поэзию, театральность и гротеск, чтобы через искусство поговорить о войне, страхе, дезинформации и силе единства.

Концерт станет своеобразной эмоциональной рефлексией на события, которые переживает страна. В программе новые композиции и творческие номера, посвященные поиску внутренней опоры, надежды и человечности в сложные времена.

Организаторы называют "ANTIDOT" художественным противоядием против манипуляций и уныния. Так что зрителей ждет не просто музыкальный вечер, а атмосферное представление с глубокими смыслами и сильным эмоциональным наполнением.

Фестиваль "Поколение"

Когда: 30-31 мая, 14:00

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Стоимость: 900–1000 грн

О событии: на ВДНГ в эти выходные состоится фестиваль "Поколение", посвященный поп-культуре 90-х и 2000-х. Событие продлится три дня, а завершающий день объединит на одной сцене сразу нескольких известных украинских артистов — LAMA, Женю Галича и Святослава Вакарчука, который выступит со специальной акустической программой.

Организаторы обещают атмосферу большого музыкального ретро-праздника с хитами разных десятилетий, тематическими DJ-сетами и ностальгическим вайбом. Каждый день фестиваля будет иметь отдельную музыкальную концепцию и настроение, поэтому посетители смогут выбрать программу на свой вкус.

Фестиваль будет проходить под открытым небом возле первого павильона ВДНГ. Событие станет хорошей возможностью провести выходной на свежем воздухе, послушать живую музыку и вспомнить атмосферу культовых 90-х и 2000-х.

XIV Международный фестиваль "Книжный Арсенал"

Когда: 29–31 мая 2026 года

Где: Мыстецький арсенал, ул. Ивана Мазепы, 28–30

Стоимость: 150–700 грн

О событии: в Киеве в эти выходные состоится XIV Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который традиционно соберет писателей, издателей, художников и читателей со всей страны. В течение нескольких дней гостей ждут сотни событий — от дискуссий и литературных встреч до концертов, чтений и выставочных проектов.

Особое внимание организаторы уделили книжной ярмарке, где свои издания представят более сотни крупных и малых издательств, а также книжный магазин с иностранной литературой. Также в программе — выставки современных иллюстраторов, события для детей и подростков и проекты военных и волонтерских организаций.

Фокус-темой нынешнего фестиваля станет "Нести свою свободу". Ее курирует правозащитник, журналист, бывший военнопленный и ветеран войны Максим Буткевич. Организаторы отмечают, что фестиваль должен стать не только культурным событием, а и пространством для важных общественных разговоров.

Музей гитар и истории мировой электромузыкальной индустрии

Когда: 29–31 мая 2026 года, 11:00–18:30

Где: UNIVERSUM HALL, просп. Академика Глушкова, 1, ВДНГ, павильон №6

Стоимость: 150–900 грн

О событии: на ВДНГ в эти выходные можно будет посетить интерактивный Музей гитар и истории мировой электромузыкальной индустрии. Организаторы называют его единственным в мире музеем такого формата, где экспозиции совмещены с технологиями искусственного интеллекта.

Посетителям покажут редкие музыкальные экспонаты и историю развития электромузыки в современном мультимедийном формате. Часть экспозиций будет работать с использованием AI-технологий, что позволит гостям взаимодействовать с выставкой и по-новому погрузиться в мир музыки.

Экскурсии будут стартовать каждые 30 минут и длиться около часа. Также на территории музея будет работать lounge bar с кофе, десертами и напитками, где можно будет отдохнуть после экскурсии.

Спектакль "Откуда берутся дети?"

Когда: 30 мая 2026 года

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра, ул. Миропольская, 1, метро "Черниговская"

Стоимость: 200 грн

О событии: для семейного отдыха в эти выходные в Киеве подойдет спектакль "Откуда берутся дети?" в Театре кукол на левом берегу Днепра. Постановка рассчитана на детей от трех лет и сочетает юмор, искренние диалоги и знакомые многим родителям ситуации.

В центре сюжета — мальчик Илья, который пытается найти ответ на, казалось бы, простой детский вопрос, однако во время своих поисков он получает от взрослых совершенно разные и часто забавные объяснения.

Авторы спектакля показывают тему легко и деликатно, через теплые семейные разговоры, юмор и детскую любознательность. Постановка продлится 45 минут на украинском языке.

Фестиваль сыра и вина Kyiv Food and Wine Festival

Когда: 30–31 мая 2026 года

Где: ВДНГ, 4 павильон, просп. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 400–1700 грн

О событии: в Киеве в эти выходные ко Дню города Киев проведут 24-й фестиваль Kyiv Food and Wine Festival, посвященный украинскому вину и крафтовым сыроварням. Событие состоится на ВДНГ и соберет десятки производителей из разных регионов страны.

Гостей ждут дегустации вин нового урожая, крафтовых сыров и гастрономические сочетания от украинских производителей. В фестивале примут участие около 30 виноделов и 20 сыроварен. Для посетителей также подготовили лекции и дегустационные встречи в "Школе вина и сыра", где о напитках и гастрокультуре будут рассказывать профильные специалисты.

Отдельной частью программы станет конкурс Uwines Awards 2026, во время которого определят лучшие украинские вина. Кроме этого, на территории фестиваля будут работать фуд-зоны, проходить тематические активности, розыгрыши и благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ.

Концерт "Только Бах"

Когда: 30 мая 2026 года, 18:00

Где: Национальная филармония Украины, Владимирский спуск, 2

Стоимость: 300-900 грн

О событии: в Национальной филармонии Украины в эти выходные состоится органный речиталь "Только Бах" в исполнении Анны Бубновой. Программа концерта полностью посвящена творчеству Иоганна Себастьяна Баха и его музыке для органа.

Во время вечера прозвучат прелюдии, фуги, хоральные произведения, фантазии и органные транскрипции. Среди самых известных композиций — легендарная "Токката и фуга ре минор" BWV 565, которая считается одним из самых узнаваемых произведений органной музыки в мире.

Организаторы обещают программу без стилистических экспериментов или современных интерпретаций — только классическое звучание органа и музыка Баха. Концерт станет хорошей возможностью для ценителей академической музыки провести вечер в камерной атмосфере филармонии.