Зеленський порівняв путіна з Гітлером та розкрив роль пропаганди в мистецтві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що використання диктаторами спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів, таких як Венеційська бієнале в якості зброї ніколи їм не допомагає. Він згадав російського диктатора володимира путіна, порівнявши його з фюрером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Кейліну Робертсону, передає УНН.

Деталі

Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для путіна. На різних культурних платформах - навіть під час фестивалів дитячої анімації - росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство. Але це ніколи не допомагає. Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець - заявив глава держави.

Додатково

Також Володимир Зеленський прокоментував участь у Паралімпійських іграх українців, а також росіян під своїми прапорами вперше з 2014 року. За його словами, росії потрібно, щоб там був її прапор, а також - перемоги, щоб показати, що вона не ізольована від світу, попри агресію проти України.

Нагадаємо

Збірна України вийшла у лідери медального заліку Паралімпійських ігор-2026 після завершення першого змагального дня. Українські парабіатлоністи вибороли шість нагород, серед яких три золоті медалі.