Зеленський порівняв путіна з Гітлером та розкрив роль пропаганди в мистецтві
Київ • УНН
Президент України заявив про неминучий кінець диктатора та використання росією культури як зброї. Він зазначив, що диктаторам це не допомагає.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що використання диктаторами спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів, таких як Венеційська бієнале в якості зброї ніколи їм не допомагає. Він згадав російського диктатора володимира путіна, порівнявши його з фюрером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Кейліну Робертсону, передає УНН.
Деталі
Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для путіна. На різних культурних платформах - навіть під час фестивалів дитячої анімації - росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство. Але це ніколи не допомагає. Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець
Додатково
Також Володимир Зеленський прокоментував участь у Паралімпійських іграх українців, а також росіян під своїми прапорами вперше з 2014 року. За його словами, росії потрібно, щоб там був її прапор, а також - перемоги, щоб показати, що вона не ізольована від світу, попри агресію проти України.
Нагадаємо
Збірна України вийшла у лідери медального заліку Паралімпійських ігор-2026 після завершення першого змагального дня. Українські парабіатлоністи вибороли шість нагород, серед яких три золоті медалі.