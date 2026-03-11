$43.860.0351.040.33
09:10 • 6148 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 11503 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 14009 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 28851 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 89033 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 68169 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 41423 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 45723 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35974 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 65110 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Зеленский сравнил путина с Гитлером и раскрыл роль пропаганды в искусстве

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Президент Украины заявил о неминуемом конце диктатора и использовании россией культуры как оружия. Он отметил, что диктаторам это не помогает.

Зеленский сравнил путина с Гитлером и раскрыл роль пропаганды в искусстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использование диктаторами спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, в качестве оружия никогда им не помогает. Он упомянул российского диктатора владимира путина, сравнив его с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом он заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону, передает УНН.

Подробности

Мы знаем, чем все закончилось для гитлера. Мы понимаем, чем закончится для путина. На разных культурных платформах — даже во время фестивалей детской анимации - россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество. Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец

- заявил глава государства.

Дополнительно

Также Владимир Зеленский прокомментировал участие в Паралимпийских играх украинцев, а также россиян под своими флагами впервые с 2014 года. По его словам, россии нужно, чтобы там был ее флаг, а также - победы, чтобы показать, что она не изолирована от мира, несмотря на агрессию против Украины.

Напомним

Сборная Украины вышла в лидеры медального зачета Паралимпийских игр-2026 после завершения первого соревновательного дня. Украинские парабиатлонисты завоевали шесть наград, среди которых три золотые медали.

Евгений Устименко

