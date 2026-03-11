Зеленский сравнил путина с Гитлером и раскрыл роль пропаганды в искусстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использование диктаторами спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, в качестве оружия никогда им не помогает. Он упомянул российского диктатора владимира путина, сравнив его с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом он заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону, передает УНН.

Подробности

Мы знаем, чем все закончилось для гитлера. Мы понимаем, чем закончится для путина. На разных культурных платформах — даже во время фестивалей детской анимации - россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество. Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец - заявил глава государства.

Дополнительно

Также Владимир Зеленский прокомментировал участие в Паралимпийских играх украинцев, а также россиян под своими флагами впервые с 2014 года. По его словам, россии нужно, чтобы там был ее флаг, а также - победы, чтобы показать, что она не изолирована от мира, несмотря на агрессию против Украины.

Напомним

Сборная Украины вышла в лидеры медального зачета Паралимпийских игр-2026 после завершения первого соревновательного дня. Украинские парабиатлонисты завоевали шесть наград, среди которых три золотые медали.