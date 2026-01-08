70 из 97 запущенных РФ дронов обезврежены над Украиной

Россия ночью атаковала Украину 97 дронами, 70 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 января (с 19:00 7 января) противник атаковал 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым, Донецк – ТОТ Украины, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и юге страны. Зафиксированы попадания 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации