70 из 97 запущенных РФ дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
Ночью 8 января Россия атаковала Украину 97 ударными БПЛА, из которых 70 были сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 27 дронов на 13 локациях.
Россия ночью атаковала Украину 97 дронами, 70 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 января (с 19:00 7 января) противник атаковал 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым, Донецк – ТОТ Украины, около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и юге страны. Зафиксированы попадания 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации
