70 з 97 запущених рф дронів знешкоджено над Україною
Київ • УНН
Вночі 8 січня росія атакувала Україну 97 ударними БпЛА, з яких 70 було збито або придушено. Зафіксовано влучання 27 дронів на 13 локаціях.
росія вночі атакувала Україні 97 дронами, 70 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 січня (з 19:00 7 січня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк – ТОТ України, близько 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації
