70 з 97 запущених рф дронів знешкоджено над Україною

7 січня, 23:38 • 9014 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 20670 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 26924 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 21912 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 23597 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 25395 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 34169 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 28124 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 29597 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 20622 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Міністр оборони Британії анонсував візит до Києва для обговорення безпекових гарантій7 січня, 20:33 • 5030 перегляди
Дніпро без світла та води: прогнози щодо відновлення відсутні7 січня, 21:14 • 5356 перегляди
Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води7 січня, 22:30 • 5550 перегляди
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ7 січня, 23:02 • 13509 перегляди
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto01:52 • 4840 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 26472 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 31398 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 75837 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 113199 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Керолайн Левітт
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Кривий Ріг
Білий дім
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 14093 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 42505 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 62167 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 104382 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 95758 перегляди
70 з 97 запущених рф дронів знешкоджено над Україною

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Вночі 8 січня росія атакувала Україну 97 ударними БпЛА, з яких 70 було збито або придушено. Зафіксовано влучання 27 дронів на 13 локаціях.

70 з 97 запущених рф дронів знешкоджено над Україною

росія вночі атакувала Україні 97 дронами, 70 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 січня (з 19:00 7 січня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк – ТОТ України, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води08.01.26, 00:30 • 5678 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна
Донецьк