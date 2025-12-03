Українці за кордоном скоротили перекази грошей додому на 7,1% - НБУ

Українські громадяни, які працюють за кордоном, стали менше пересилати грошей на батьківщину. Зокрема, обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 7,1% та становили 0,7 млрд доларів у жовтні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

За даними НБУ, зарплата, яку українці отримують з-за кордону, скоротилася на 25,3%. Водночас, інші приватні перекази, які надійшли через офіційні канали, збільшилися на 18,3%.

В Національному банку додали, що загалом надходження офіційними каналами були на рівні жовтня 2024 року, скоротившись лише на 0.9%, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 16.2% порівняно з жовтнем минулого року.

Усього за січень - жовтень 2025 року обсяги грошових переказів зменшилися на 12.1% і становили 7.0 млрд доларів США: чиста оплата праці скоротилася на 19.8%, а приватні трансферти знизилися на 2.3% - йдеться в публікації НБУ.

Нагадаємо

