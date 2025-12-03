$42.330.01
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 4124 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 11421 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 15446 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 24413 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 32931 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 28225 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
2 грудня, 12:35 • 38400 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75208 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49776 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українці за кордоном скоротили перекази грошей додому на 7,1% - НБУ

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Обсяги приватних грошових переказів від українців, що працюють за кордоном, зменшилися на 7,1% у жовтні, склавши 0,7 млрд доларів. Загалом за січень-жовтень 2025 року сума переказів скоротилася на 12,1% до 7,0 млрд доларів США.

Українці за кордоном скоротили перекази грошей додому на 7,1% - НБУ

Українські громадяни, які працюють за кордоном, стали менше пересилати грошей на батьківщину. Зокрема, обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 7,1% та становили 0,7 млрд доларів у жовтні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

За даними НБУ, зарплата, яку українці отримують з-за кордону, скоротилася на 25,3%. Водночас, інші приватні перекази, які надійшли через офіційні канали, збільшилися на 18,3%.

В Національному банку додали, що загалом надходження офіційними каналами були на рівні жовтня 2024 року, скоротившись лише на 0.9%, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 16.2% порівняно з жовтнем минулого року.

Усього за січень - жовтень 2025 року обсяги грошових переказів зменшилися на 12.1% і становили 7.0 млрд доларів США: чиста оплата праці скоротилася на 19.8%, а приватні трансферти знизилися на 2.3%

- йдеться в публікації НБУ.

Нагадаємо

В Україні за рік у 8 разів зросла кількість вакансій із можливістю бронювання, найбільше пропозицій - у сферах, де потрібні робітничі професії. Попит серед шукачів також суттєво зріс.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаНаші за кордоном
