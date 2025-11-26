Вакансій із можливістю бронювання побільшало у 8 разів: лідирують робітничі спеціальності
Київ • УНН
Кількість вакансій із можливістю бронювання за рік зросла у 8 разів, найбільше пропозицій у сферах робітничих професій. Попит серед шукачів також суттєво зріс, збільшившись у 16 разів, за даними OLX Робота.
Деталі
Найбільше оголошень із можливістю бронювання фіксують у категорії "Виробництво, робітничі спеціальності" у розділі "Інше". Ідеться про вакансії для пилорамників, кухарів, операторів верстатів, електриків, заправників та інших працівників. Кількість таких оголошень стала більшою в 11 разів.
Суттєве зростання спостерігається і в інших категоріях. Порівняно з жовтнем 2024 року, у жовтні 2025 кількість вакансій виросла так:
- різноробочий – у 18 разів;
- продавець – у 13 разів;
- будівельник – у 9 разів;
- вантажник – у 8 разів;
- водій – у 5 разів.
Попит на вакансії з бронюванням зріс у 16 разів
Кількість відгуків від шукачів у жовтні 2025 року порівняно з минулим роком збільшилася у 16 разів – від десятків до сотень і тисяч.
Найбільш популярні вакансії серед кандидатів – ті ж, що й серед роботодавців.
Зокрема:
- продавець – відгуків стало більше у 66 разів більше;
- різноробочий – у 38 разів;
- будівельник – у 9 разів;
- водій – у 8 разів;
- вантажник – у 7 разів.
Регіони-лідери та рівень зарплат
Найбільше оголошень із бронюванням у жовтні 2025 року зафіксували у Київській області - майже 2 тисячі.
По 300-700 вакансій - у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Одеській областях.
У Запорізькій та Івано-Франківській було 200-250 оголошень, в інших регіонах - 100-200.
Найвищі медіанні зарплати пропонують у:
- Івано-Франківській області – 40 тис. грн;
- Херсонській і Тернопільській – 35 тис. грн;
- Київській – 33,4 тис. грн;
- Львівській та Волинській – 32,5 тис. грн.
