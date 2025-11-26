$42.400.03
Ексклюзив
09:34
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
06:31
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
Вакансій із можливістю бронювання побільшало у 8 разів: лідирують робітничі спеціальності

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Кількість вакансій із можливістю бронювання за рік зросла у 8 разів, найбільше пропозицій у сферах робітничих професій. Попит серед шукачів також суттєво зріс, збільшившись у 16 разів, за даними OLX Робота.

Вакансій із можливістю бронювання побільшало у 8 разів: лідирують робітничі спеціальності

Кількість вакансій із можливістю бронювання за рік зросла у 8 разів, найбільше пропозицій – у сферах, де потрібні робітничі професії, а попит серед шукачів також суттєво зріс, свідчать дані OLX Робота, пише УНН.

Деталі

Найбільше оголошень із можливістю бронювання фіксують у категорії "Виробництво, робітничі спеціальності" у розділі "Інше". Ідеться про вакансії для пилорамників, кухарів, операторів верстатів, електриків, заправників та інших працівників. Кількість таких оголошень стала більшою в 11 разів.

Суттєве зростання спостерігається і в інших категоріях. Порівняно з жовтнем 2024 року, у жовтні 2025 кількість вакансій виросла так:

  • різноробочий – у 18 разів;
    • продавець – у 13 разів;
      • будівельник – у 9 разів;
        • вантажник – у 8 разів;
          • водій – у 5 разів.

            Попит на вакансії з бронюванням зріс у 16 разів

            Кількість відгуків від шукачів у жовтні 2025 року порівняно з минулим роком збільшилася у 16 разів – від десятків до сотень і тисяч.

            Найбільш популярні вакансії серед кандидатів – ті ж, що й серед роботодавців.

            Зокрема:

            • продавець – відгуків стало більше у 66 разів більше;
              • різноробочий – у 38 разів;
                • будівельник – у 9 разів;
                  • водій – у 8 разів;
                    • вантажник – у 7 разів.

                      Регіони-лідери та рівень зарплат

                      Найбільше оголошень із бронюванням у жовтні 2025 року зафіксували у Київській області - майже 2 тисячі.

                      По 300-700 вакансій - у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Одеській областях.

                      У Запорізькій та Івано-Франківській було 200-250 оголошень, в інших регіонах - 100-200.

                      Найвищі медіанні зарплати пропонують у:

                      • Івано-Франківській області – 40 тис. грн;
                        • Херсонській і Тернопільській – 35 тис. грн;
                          • Київській – 33,4 тис. грн;
                            • Львівській та Волинській – 32,5 тис. грн.

                              Нагадаємо

                              Аналітики OLX Нерухомість визначили терміни, коли витрати на оренду однокімнатної квартири зрівнюються з вартістю її купівлі на вторинному ринку. Цей період коливається від 9 до 17 років у великих містах України.

                              Алла Кіосак

