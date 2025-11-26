Вакансий с возможностью бронирования стало в 8 раз больше: лидируют рабочие специальности

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
09:34 • 2922 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 13012 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 10861 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 10153 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 19247 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 13831 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 13124 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 23677 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40236 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30565 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3м/с
91%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 23469 просмотра
Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле26 ноября, 02:02 • 7296 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT26 ноября, 02:31 • 19098 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД26 ноября, 03:33 • 18140 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать06:56 • 3296 просмотра
публикации
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto08:59 • 13016 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 19249 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 42999 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 51848 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 102042 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 22508 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 57264 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 75190 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 75753 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 82641 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер
Шахед-136

Вакансий с возможностью бронирования стало в 8 раз больше: лидируют рабочие специальности

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Количество вакансий с возможностью бронирования за год выросло в 8 раз, больше всего предложений в сферах рабочих профессий. Спрос среди соискателей также существенно вырос, увеличившись в 16 раз, по данным OLX Работа.

Вакансий с возможностью бронирования стало в 8 раз больше: лидируют рабочие специальности

Количество вакансий с возможностью бронирования за год выросло в 8 раз, больше всего предложений – в сферах, где нужны рабочие профессии, а спрос среди соискателей также существенно вырос, свидетельствуют данные OLX Работа, пишет УНН.

Детали

Больше всего объявлений с возможностью бронирования фиксируют в категории "Производство, рабочие специальности" в разделе "Прочее". Речь идет о вакансиях для пилорамщиков, поваров, операторов станков, электриков, заправщиков и других работников. Количество таких объявлений стало больше в 11 раз.

Существенный рост наблюдается и в других категориях. По сравнению с октябрем 2024 года, в октябре 2025 года количество вакансий выросло так:

  • разнорабочий – в 18 раз;
    • продавец – в 13 раз;
      • строитель – в 9 раз;
        • грузчик – в 8 раз;
          • водитель – в 5 раз.

            Спрос на вакансии с бронированием вырос в 16 раз

            Количество откликов от соискателей в октябре 2025 года по сравнению с прошлым годом увеличилось в 16 раз – от десятков до сотен и тысяч.

            Наиболее популярные вакансии среди кандидатов – те же, что и среди работодателей.

            В частности:

            • продавец – откликов стало больше в 66 раз;
              • разнорабочий – в 38 раз;
                • строитель – в 9 раз;
                  • водитель – в 8 раз;
                    • грузчик – в 7 раз.

                      Регионы-лидеры и уровень зарплат

                      Больше всего объявлений с бронированием в октябре 2025 года зафиксировали в Киевской области - почти 2 тысячи.

                      По 300-700 вакансий - в Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Одесской областях.

                      В Запорожской и Ивано-Франковской было 200-250 объявлений, в других регионах - 100-200.

                      Самые высокие медианные зарплаты предлагают в:

                      • Ивано-Франковской области – 40 тыс. грн;
                        • Херсонской и Тернопольской – 35 тыс. грн;
                          • Киевской – 33,4 тыс. грн;
                            • Львовской и Волынской – 32,5 тыс. грн.

                              Напомним

                              Аналитики OLX Недвижимость определили сроки, когда расходы на аренду однокомнатной квартиры сравниваются со стоимостью ее покупки на вторичном рынке. Этот период колеблется от 9 до 17 лет в крупных городах Украины.

                              Алла Киосак

                              ОбществоЭкономика
                              Мобилизация
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Львовская область
                              Тернопольская область
                              Ивано-Франковская область
                              Киевская область
                              Харьковская область
                              Одесская область
                              Волынская область
                              Днепропетровская область
                              Запорожская область
                              Херсонская область
                              Украина