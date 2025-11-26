Вакансий с возможностью бронирования стало в 8 раз больше: лидируют рабочие специальности

Количество вакансий с возможностью бронирования за год выросло в 8 раз, больше всего предложений – в сферах, где нужны рабочие профессии, а спрос среди соискателей также существенно вырос, свидетельствуют данные OLX Работа, пишет УНН.

Детали

Больше всего объявлений с возможностью бронирования фиксируют в категории "Производство, рабочие специальности" в разделе "Прочее". Речь идет о вакансиях для пилорамщиков, поваров, операторов станков, электриков, заправщиков и других работников. Количество таких объявлений стало больше в 11 раз.

Существенный рост наблюдается и в других категориях. По сравнению с октябрем 2024 года, в октябре 2025 года количество вакансий выросло так:

разнорабочий – в 18 раз;

продавец – в 13 раз;

строитель – в 9 раз;

грузчик – в 8 раз;

водитель – в 5 раз.

Спрос на вакансии с бронированием вырос в 16 раз

Количество откликов от соискателей в октябре 2025 года по сравнению с прошлым годом увеличилось в 16 раз – от десятков до сотен и тысяч.

Наиболее популярные вакансии среди кандидатов – те же, что и среди работодателей.

В частности:

продавец – откликов стало больше в 66 раз;

разнорабочий – в 38 раз;

строитель – в 9 раз;

водитель – в 8 раз;

грузчик – в 7 раз.

Регионы-лидеры и уровень зарплат

Больше всего объявлений с бронированием в октябре 2025 года зафиксировали в Киевской области - почти 2 тысячи.

По 300-700 вакансий - в Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Одесской областях.

В Запорожской и Ивано-Франковской было 200-250 объявлений, в других регионах - 100-200.

Самые высокие медианные зарплаты предлагают в:

Ивано-Франковской области – 40 тыс. грн;

Херсонской и Тернопольской – 35 тыс. грн;

Киевской – 33,4 тыс. грн;

Львовской и Волынской – 32,5 тыс. грн.

