Украинцы за границей сократили переводы денег домой на 7,1% - НБУ

Украинские граждане, работающие за границей, стали меньше пересылать денег на родину. В частности, объемы частных денежных переводов уменьшились на 7,1% и составили 0,7 млрд долларов в октябре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

По данным НБУ, зарплата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 25,3%. В то же время, другие частные переводы, поступившие через официальные каналы, увеличились на 18,3%.

В Национальном банке добавили, что в целом поступления по официальным каналам были на уровне октября 2024 года, сократившись лишь на 0.9%, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 16.2% по сравнению с октябрем прошлого года.

Всего за январь - октябрь 2025 года объемы денежных переводов уменьшились на 12.1% и составили 7.0 млрд долларов США: чистая оплата труда сократилась на 19.8%, а частные трансферты снизились на 2.3% - говорится в публикации НБУ.

Напомним

