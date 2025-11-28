Справа "Північних потоків": суд у Німеччині відправив підозрюваного українця під варту

Українця, підозрюваного у справі про вибухи, які пошкодили трубопроводи "Північний потік" між росією та Німеччиною понад три роки тому, взято під варту в Німеччині, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Суддя Федерального суду в Карлсруе в п'ятницю видав ордер на арешт 49-річного українця Сергія Кузнецова та наказав утримувати його під вартою, повідомили федеральні прокурори.

Німецькі прокурори заявили, що підозрюють його у "спричиненні вибухів, антиконституційному саботажі та руйнуванні споруд".

Підозрювані використовували яхту, яка вирушила з німецького порту Росток, орендовану у німецької компанії за підробленими документами та за допомогою посередників, повідомили прокурори.

"Кузнецов заперечує свою причетність до вибухів, заявивши, що перебував в Україні, де на момент вибухів служив капітаном армії", - ідеться у повідомленні.

Він прибув до Німеччини у четвер після того, як 19 листопада Вищий суд Італії схвалив його екстрадицію. Його було затримано за європейським ордером на арешт 21 серпня на кемпінгу поблизу міста Ріміні на адріатичному узбережжі в Італії, де він відпочивав зі своєю родиною.

Українського підозрюваного у справі про підрив "Північного потоку" екстрадували до Німеччини

Доповнення

Підводні вибухи 26 вересня 2022 року пошкодили трубопроводи, побудовані для транспортування російського природного газу до Німеччини під Балтійським морем.

У жовтні польський суд заблокував екстрадицію до Німеччини ще одного українця, підозрюваного у причетності до справи "Північного потоку" у 2022 році, та наказав звільнити його.

Польський суддя заявив, що напад на газопроводи слід розуміти як військові дії у "справедливій війні", а отже, не підлягає кримінальній відповідальності з боку окремої особи. Італійський суд, який вирішував питання екстрадиції Кузнецова, не прийняв цю аргументацію.