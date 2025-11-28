Справа "Північних потоків": суд у Німеччині відправив підозрюваного українця під варту

$42.190.11
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
10:44 • 9336 перегляди
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
09:41 • 11788 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 12600 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 22259 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 17610 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 16664 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14540 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11884 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штаб
27 листопада, 18:30 • 30052 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежах
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 22264 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Віктор Орбан
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Вашингтон
Угорщина
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Техніка
Соціальна мережа
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101

Справа "Північних потоків": суд у Німеччині відправив підозрюваного українця під варту

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Німецький суд видав ордер на арешт 49-річного українця у справі про вибухи на газопроводах "Північного потоку". Сам Кузнєцов заперечує свою причетність.

Справа "Північних потоків": суд у Німеччині відправив підозрюваного українця під варту

Українця, підозрюваного у справі про вибухи, які пошкодили трубопроводи "Північний потік" між росією та Німеччиною понад три роки тому, взято під варту в Німеччині, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Суддя Федерального суду в Карлсруе в п'ятницю видав ордер на арешт 49-річного українця Сергія Кузнецова та наказав утримувати його під вартою, повідомили федеральні прокурори.

Німецькі прокурори заявили, що підозрюють його у "спричиненні вибухів, антиконституційному саботажі та руйнуванні споруд".

Підозрювані використовували яхту, яка вирушила з німецького порту Росток, орендовану у німецької компанії за підробленими документами та за допомогою посередників, повідомили прокурори.

"Кузнецов заперечує свою причетність до вибухів, заявивши, що перебував в Україні, де на момент вибухів служив капітаном армії", - ідеться у повідомленні.

Він прибув до Німеччини у четвер після того, як 19 листопада Вищий суд Італії схвалив його екстрадицію. Його було затримано за європейським ордером на арешт 21 серпня на кемпінгу поблизу міста Ріміні на адріатичному узбережжі в Італії, де він відпочивав зі своєю родиною.

Українського підозрюваного у справі про підрив "Північного потоку" екстрадували до Німеччини27.11.25, 16:19 • 2454 перегляди

Доповнення

Підводні вибухи 26 вересня 2022 року пошкодили трубопроводи, побудовані для транспортування російського природного газу до Німеччини під Балтійським морем. 

У жовтні польський суд заблокував екстрадицію до Німеччини ще одного українця, підозрюваного у причетності до справи "Північного потоку" у 2022 році, та наказав звільнити його.

Польський суддя заявив, що напад на газопроводи слід розуміти як військові дії у "справедливій війні", а отже, не підлягає кримінальній відповідальності з боку окремої особи. Італійський суд, який вирішував питання екстрадиції Кузнецова, не прийняв цю аргументацію.

Юлія Шрамко

