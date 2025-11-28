Дело "Северных потоков": суд в Германии отправил подозреваемого украинца под стражу

Украинец, подозреваемый по делу о взрывах, повредивших трубопроводы "Северный поток" между россией и Германией более трех лет назад, взят под стражу в Германии, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Судья Федерального суда в Карлсруэ в пятницу выдал ордер на арест 49-летнего украинца Сергея Кузнецова и приказал содержать его под стражей, сообщили федеральные прокуроры.

Немецкие прокуроры заявили, что подозревают его в "причинении взрывов, антиконституционном саботаже и разрушении сооружений".

Подозреваемые использовали яхту, которая отправилась из немецкого порта Росток, арендованную у немецкой компании по поддельным документам и с помощью посредников, сообщили прокуроры.

"Кузнецов отрицает свою причастность к взрывам, заявив, что находился в Украине, где на момент взрывов служил капитаном армии", - говорится в сообщении.

Он прибыл в Германию в четверг после того, как 19 ноября Высший суд Италии одобрил его экстрадицию. Он был задержан по европейскому ордеру на арест 21 августа в кемпинге недалеко от города Римини на адриатическом побережье в Италии, где он отдыхал со своей семьей.

Украинского подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока" экстрадировали в Германию

Дополнение

Подводные взрывы 26 сентября 2022 года повредили трубопроводы, построенные для транспортировки российского природного газа в Германию под Балтийским морем.

В октябре польский суд заблокировал экстрадицию в Германию еще одного украинца, подозреваемого в причастности к делу "Северного потока" в 2022 году, и приказал освободить его.

Польский судья заявил, что нападение на газопроводы следует понимать как военные действия в "справедливой войне", а следовательно, не подлежит уголовной ответственности со стороны отдельного лица. Итальянский суд, который решал вопрос экстрадиции Кузнецова, не принял эту аргументацию.