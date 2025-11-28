Дело "Северных потоков": суд в Германии отправил подозреваемого украинца под стражу

$42.190.11
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 8510 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 11442 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 12310 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 21819 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 17484 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 16581 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14508 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11869 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29989 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
публикации
Эксклюзивы
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИ
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башнях
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 21819 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Виктор Орбан
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Вашингтон
Венгрия
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
Техника
Социальная сеть
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101

Дело "Северных потоков": суд в Германии отправил подозреваемого украинца под стражу

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Немецкий суд выдал ордер на арест 49-летнего украинца по делу о взрывах на газопроводах "Северного потока". Сам Кузнецов отрицает свою причастность.

Украинец, подозреваемый по делу о взрывах, повредивших трубопроводы "Северный поток" между россией и Германией более трех лет назад, взят под стражу в Германии, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Судья Федерального суда в Карлсруэ в пятницу выдал ордер на арест 49-летнего украинца Сергея Кузнецова и приказал содержать его под стражей, сообщили федеральные прокуроры.

Немецкие прокуроры заявили, что подозревают его в "причинении взрывов, антиконституционном саботаже и разрушении сооружений".

Подозреваемые использовали яхту, которая отправилась из немецкого порта Росток, арендованную у немецкой компании по поддельным документам и с помощью посредников, сообщили прокуроры.

"Кузнецов отрицает свою причастность к взрывам, заявив, что находился в Украине, где на момент взрывов служил капитаном армии", - говорится в сообщении.

Он прибыл в Германию в четверг после того, как 19 ноября Высший суд Италии одобрил его экстрадицию. Он был задержан по европейскому ордеру на арест 21 августа в кемпинге недалеко от города Римини на адриатическом побережье в Италии, где он отдыхал со своей семьей.

Дополнение

Подводные взрывы 26 сентября 2022 года повредили трубопроводы, построенные для транспортировки российского природного газа в Германию под Балтийским морем. 

В октябре польский суд заблокировал экстрадицию в Германию еще одного украинца, подозреваемого в причастности к делу "Северного потока" в 2022 году, и приказал освободить его.

Польский судья заявил, что нападение на газопроводы следует понимать как военные действия в "справедливой войне", а следовательно, не подлежит уголовной ответственности со стороны отдельного лица. Итальянский суд, который решал вопрос экстрадиции Кузнецова, не принял эту аргументацию.

Юлия Шрамко

