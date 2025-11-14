Українець Макс Клименко став "Творцем року" на премії TikTok

На щорічній премії TikTok оголосили переможців у 12 категоріях. Головну нагороду - "Творець року", отримав українець Макс Клименко, автор популярного серіалу "Кар’єрні сходи". Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Макс приїхав до Великої Британії з України 14 років тому і розповів, що почав створювати контент, бо вважав неможливим знайти роботу, щоб розпочати власну кар'єру. Він отримав нагороду за свій проєкт "Кар’єрні сходи", який він називає найпопулярнішим неанімаційним шоу у світі.

Я дуже хвилювався та стресувався через пошук роботи, тому створював відео, які допомагали людям дізнатися, які вакансії для них доступні - сказав Клименко під час вручення.

Під час виступу автор подякував своїй аудиторії. У TikTok на нього підписано 8,5 мільйона людей, і нагороду він присвятив бабусі в Україні, яка, за його словами, "не має електрики, щоб йти за ним".

Я одразу їй зателефоную - зазначив він, згадавши, що бабуся дивилася його контент з різних акаунтів, коли він тільки починав.

За словами Макса, "все, що ви бачите, гортаючи сторінки на унітазі чи в ліжку, створюється годинами".

Загалом номінанти премії мають понад 83 мільйони підписників, а голосували за них п’ять мільйонів користувачів додатку. Нагороду "Відео року" отримала Бемі Ороджуогун, відома як "автобусна тітонька".

Як людина з проблемою обличчя, я ніколи не відчувала себе повністю прийнятою в цьому просторі - сказала вона, отримуючи премію. Вона додала, що знайшла "стільки безпеки" у світі краси TikTok.

Нагороду "Голос за зміни" отримали Тола та Кевін – мама й син, які розповідають про життя з аутизмом. Тола зізналася: "Я почувалася самотньою, коли 16 років тому Кевіну поставили діагноз", та наголосила, що завдяки TikTok вони знайшли спільноту, яка їх підтримує.

Серед інших переможців – Чарлі Марлоу ("Творець року в галузі розваг"), Філ Карр ("Творець подорожей року"), Кіран Монлуїс ("Творець їжі року"), Ліссі Макінтош ("Спортивний творець року") та інші автори. Повний список містить 12 категорій. Премія вкотре показала, наскільки різним може бути контент у TikTok та яку роль він відіграє для мільйонів користувачів.

