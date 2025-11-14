Украинец Макс Клименко стал "Создателем года" на премии TikTok

На ежегодной премии TikTok объявили победителей в 12 категориях. Главную награду - "Создатель года", получил украинец Макс Клименко, автор популярного сериала "Карьерная лестница". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Макс приехал в Великобританию из Украины 14 лет назад и рассказал, что начал создавать контент, потому что считал невозможным найти работу, чтобы начать собственную карьеру. Он получил награду за свой проект "Карьерная лестница", который он называет самым популярным неанимационным шоу в мире.

Я очень волновался и стрессовал из-за поиска работы, поэтому создавал видео, которые помогали людям узнать, какие вакансии для них доступны - сказал Клименко во время вручения.

Во время выступления автор поблагодарил свою аудиторию. В TikTok на него подписано 8,5 миллиона человек, и награду он посвятил бабушке в Украине, которая, по его словам, "не имеет электричества, чтобы следить за ним".

Я сразу ей позвоню - отметил он, вспомнив, что бабушка смотрела его контент с разных аккаунтов, когда он только начинал.

По словам Макса, "все, что вы видите, листая страницы на унитазе или в постели, создается часами".

В общей сложности номинанты премии имеют более 83 миллионов подписчиков, а голосовали за них пять миллионов пользователей приложения. Награду "Видео года" получила Беми Ороджуогун, известная как "автобусная тетушка".

Как человек с проблемой лица, я никогда не чувствовала себя полностью принятой в этом пространстве - сказала она, получая премию. Она добавила, что нашла "столько безопасности" в мире красоты TikTok.

Награду "Голос за изменения" получили Тола и Кевин – мама и сын, которые рассказывают о жизни с аутизмом. Тола призналась: "Я чувствовала себя одинокой, когда 16 лет назад Кевину поставили диагноз", и подчеркнула, что благодаря TikTok они нашли сообщество, которое их поддерживает.

Среди других победителей – Чарли Марлоу ("Создатель года в области развлечений"), Фил Карр ("Создатель путешествий года"), Киран Монлуис ("Создатель еды года"), Лисси Макинтош ("Спортивный создатель года") и другие авторы. Полный список содержит 12 категорий. Премия в очередной раз показала, насколько разным может быть контент в TikTok и какую роль он играет для миллионов пользователей.

