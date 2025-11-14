$42.060.03
Эксклюзив
09:52 • 19924 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
08:55 • 15637 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 20821 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот
07:18 • 47133 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - Зеленский
13 ноября, 21:46 • 94000 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 129451 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 126823 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 261063 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
13 ноября, 14:39 • 113425 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 100019 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Украинец Макс Клименко стал "Создателем года" на премии TikTok

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Уроженец Украины Максим Клименко, автор популярного сериала "Карьерная лестница", получил премию TikTok "Создатель года".

Украинец Макс Клименко стал "Создателем года" на премии TikTok

На ежегодной премии TikTok объявили победителей в 12 категориях. Главную награду - "Создатель года", получил украинец Макс Клименко, автор популярного сериала "Карьерная лестница". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Макс приехал в Великобританию из Украины 14 лет назад и рассказал, что начал создавать контент, потому что считал невозможным найти работу, чтобы начать собственную карьеру. Он получил награду за свой проект "Карьерная лестница", который он называет самым популярным неанимационным шоу в мире.

Я очень волновался и стрессовал из-за поиска работы, поэтому создавал видео, которые помогали людям узнать, какие вакансии для них доступны

- сказал Клименко во время вручения.

Во время выступления автор поблагодарил свою аудиторию. В TikTok на него подписано 8,5 миллиона человек, и награду он посвятил бабушке в Украине, которая, по его словам, "не имеет электричества, чтобы следить за ним".

Я сразу ей позвоню

- отметил он, вспомнив, что бабушка смотрела его контент с разных аккаунтов, когда он только начинал. 

По словам Макса, "все, что вы видите, листая страницы на унитазе или в постели, создается часами".

В общей сложности номинанты премии имеют более 83 миллионов подписчиков, а голосовали за них пять миллионов пользователей приложения. Награду "Видео года" получила Беми Ороджуогун, известная как "автобусная тетушка".

Как человек с проблемой лица, я никогда не чувствовала себя полностью принятой в этом пространстве

- сказала она, получая премию. Она добавила, что нашла "столько безопасности" в мире красоты TikTok.

Награду "Голос за изменения" получили Тола и Кевин – мама и сын, которые рассказывают о жизни с аутизмом. Тола призналась: "Я чувствовала себя одинокой, когда 16 лет назад Кевину поставили диагноз", и подчеркнула, что благодаря TikTok они нашли сообщество, которое их поддерживает.

Среди других победителей – Чарли Марлоу ("Создатель года в области развлечений"), Фил Карр ("Создатель путешествий года"), Киран Монлуис ("Создатель еды года"), Лисси Макинтош ("Спортивный создатель года") и другие авторы. Полный список содержит 12 категорий. Премия в очередной раз показала, насколько разным может быть контент в TikTok и какую роль он играет для миллионов пользователей.

Напомним

Дания планирует запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями, однако родители смогут давать разрешение на доступ к определенным платформам. Этот шаг является ответом на обеспокоенность по поводу психического здоровья молодежи.

Алла Киосак

