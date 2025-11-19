Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям
Київ • УНН
Німеччина затвердить законопроєкт про реформу соціальної допомоги українським біженцям, зменшуючи виплати та вимагаючи пошуку роботи. Допомога надаватиметься лише тим, хто не має достатніх коштів, з перевіркою активів.
Законопроєкт щодо реформи соціальної допомоги українським біженцям у Німеччині буде затверджений уже цього тижня. Біженцям радять шукати роботу, а також перевірятимуть їхні активи - допомога надаватиметься лише тим, хто не має достатніх коштів. Про це в інтерв’ю DW повідомив очільник МВС Німеччини Александер Добріндт, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що українці, які прибувають до Німеччини, отримуватимуть не "громадянські виплати" (563 євро на місяць), а допомогу за законом про шукачів притулку (441 євро).
Ми домовилися про зміну правового поля. Ця домовленість уже погоджена Міністерством праці та МВС. Цього тижня вона також буде затверджена на засіданні федерального уряду і набере чинності заднім числом з 1 квітня цього року
Після цього законопроєкт ще має затвердити Бундестаг.
За словами Добріндта, українським біженцям також буде рекомендовано шукати роботу в Німеччині.
Якщо не буде зусиль щодо працевлаштування в Німеччині, виплати будуть ще більше скорочені
Крім того, буде проведено перевірку майнового стану українців у Німеччині - на соціальну допомогу зможуть розраховувати лише ті, хто не має достатніх активів. Якщо активи є, їх спочатку пропонують використати, а вже потім отримувати допомогу.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Німеччина планувала зменшити виплати українським біженцям з 563 євро до 180 євро для тих, хто прибуде після 1 квітня 2025 року. Ці особи розглядатимуться як шукачі притулку, втрачаючи особливий статус.
