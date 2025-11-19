Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям

$42.070.02
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
18 листопада, 19:06
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18 листопада, 18:35
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
18 листопада, 16:46
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
В "днр" окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації через удари по ТЕС 18 листопада, 17:14
Трамп приймає спадкоємного принца Саудівської Аравії: що знаменує візит та чого очікують сторони 18 листопада, 18:05
Китайські астронавти опинилися в пастці на орбіті після використання їхнього корабля для порятунку 18 листопада, 18:55
Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним" 23:06
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС 02:01
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
Ексклюзив
16 листопада, 08:19
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Педро Санчес
Джефф Безос
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Китай
Туреччина
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady" 18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію 18 листопада, 16:02
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту 18 листопада, 11:51
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ 18 листопада, 10:16
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юрі 18 листопада, 10:02
Техніка
Соціальна мережа
ATACMS
IRIS-T
Ту-95

Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям

Київ • УНН

 • 1542 перегляди

Німеччина затвердить законопроєкт про реформу соціальної допомоги українським біженцям, зменшуючи виплати та вимагаючи пошуку роботи. Допомога надаватиметься лише тим, хто не має достатніх коштів, з перевіркою активів.

Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям

Законопроєкт щодо реформи соціальної допомоги українським біженцям у Німеччині буде затверджений уже цього тижня. Біженцям радять шукати роботу, а також перевірятимуть їхні активи - допомога надаватиметься лише тим, хто не має достатніх коштів. Про це в інтерв’ю DW повідомив очільник МВС Німеччини Александер Добріндт, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що українці, які прибувають до Німеччини, отримуватимуть не "громадянські виплати" (563 євро на місяць), а допомогу за законом про шукачів притулку (441 євро).

Ми домовилися про зміну правового поля. Ця домовленість уже погоджена Міністерством праці та МВС. Цього тижня вона також буде затверджена на засіданні федерального уряду і набере чинності заднім числом з 1 квітня цього року

- сказав міністр.

Після цього законопроєкт ще має затвердити Бундестаг.

За словами Добріндта, українським біженцям також буде рекомендовано шукати роботу в Німеччині.

Якщо не буде зусиль щодо працевлаштування в Німеччині, виплати будуть ще більше скорочені

- попередив Добріндт.

Крім того, буде проведено перевірку майнового стану українців у Німеччині - на соціальну допомогу зможуть розраховувати лише ті, хто не має достатніх активів. Якщо активи є, їх спочатку пропонують використати, а вже потім отримувати допомогу.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Німеччина планувала зменшити виплати українським біженцям з 563 євро до 180 євро для тих, хто прибуде після 1 квітня 2025 року. Ці особи розглядатимуться як шукачі притулку, втрачаючи особливий статус.

Молодь із України має служити своїй країни, а не виїжджала до Німеччини - Мерц13.11.25, 18:19 • 19615 переглядiв

Віта Зеленецька

Наші за кордоном
Війна в Україні
Бундестаг
Німеччина