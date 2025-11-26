У потягах дозволили прикордонний контроль без тривалих зупинок на кордоні: де працюватиме

Українцям дозволили проходити прикордонний і митний контроль у потягах без тривалих зупинок на кордоні - в окремих поїздах уже із січня, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у середу у Telegram, пише УНН.

Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга - без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів

Такий формат, з її слів, уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку.

Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону.

"Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів", - повідомила Прем'єр.

Цей режим, з її слів, запрацює у поїздах:

Щомісяця, за наведеними даними, цими рейсами подорожують понад 130 тисяч українців.

Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі - масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків