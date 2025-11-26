У потягах дозволили прикордонний контроль без тривалих зупинок на кордоні: де працюватиме
В Україні ухвалено рішення про проведення прикордонного та митного контролю безпосередньо у вагонах потяга. Ця практика, що вже діє на деяких поїздах Інтерсіті+ до Польщі, буде поширена на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів Київ — Перемишль та Київ — Хелм, якими щомісяця подорожують понад 130 тисяч українців.
Українцям дозволили проходити прикордонний і митний контроль у потягах без тривалих зупинок на кордоні - в окремих поїздах уже із січня, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у середу у Telegram, пише УНН.
Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга - без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів
Як і де це працює
Такий формат, з її слів, уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку.
Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону.
"Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів", - повідомила Прем'єр.
Цей режим, з її слів, запрацює у поїздах:
- Київ - Перемишль;
- Київ - Хелм.
Щомісяця, за наведеними даними, цими рейсами подорожують понад 130 тисяч українців.
Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі - масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків
