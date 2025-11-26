$42.400.03
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 5278 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 17586 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59 • 14744 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 12319 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 22816 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
06:31 • 14731 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 13761 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 23824 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40466 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
У потягах дозволили прикордонний контроль без тривалих зупинок на кордоні: де працюватиме

Київ • УНН

 • 690 перегляди

В Україні ухвалено рішення про проведення прикордонного та митного контролю безпосередньо у вагонах потяга. Ця практика, що вже діє на деяких поїздах Інтерсіті+ до Польщі, буде поширена на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів Київ — Перемишль та Київ — Хелм, якими щомісяця подорожують понад 130 тисяч українців.

У потягах дозволили прикордонний контроль без тривалих зупинок на кордоні: де працюватиме

Українцям дозволили проходити прикордонний і митний контроль у потягах без тривалих зупинок на кордоні - в окремих поїздах уже із січня, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у середу у Telegram, пише УНН.

Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга - без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів

- написала Свириденко.

Як і де це працює

Такий формат, з її слів, уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку.

Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону.

"Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів", - повідомила Прем'єр.

Цей режим, з її слів, запрацює у поїздах:

  • Київ - Перемишль;
    • Київ - Хелм.

      Щомісяця, за наведеними даними, цими рейсами подорожують понад 130 тисяч українців.

      Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі - масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків

      - підсумувала Свириденко.

      Прикордонники повідомили, які пункти пропуску на Львівщині найменш завантажені14.11.25, 17:32 • 2526 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Суспільство
      Державний кордон України
      Українська залізниця
      Державна прикордонна служба України
      Україна
      Київ
      Польща