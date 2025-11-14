$42.060.03
14 листопада, 18:09 • 15263 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27278 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24612 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23145 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20725 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16126 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38858 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31595 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53256 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Прикордонники повідомили, які пункти пропуску на Львівщині найменш завантажені

Київ • УНН

 • 1822 перегляди

Прикордонники попереджають про зростання пасажиропотоку на Львівщині перед вихідними та радять обирати менш завантажені КПП, як-от Смільницю і Нижанковичі. Найбільше навантаження фіксується у пунктах пропуску Шегині та Краківець.

Прикордонники повідомили, які пункти пропуску на Львівщині найменш завантажені

Прикордонники попереджають про зростання пасажиропотоку на Львівщині перед вихідними та радять обирати менш завантажені КПП, як-от Смільницю і Нижанковичі, щоб уникнути черг. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

Напередодні вихідних традиційно зростає пасажиропотік через пункти пропуску на Львівщині. Щоб уникнути заторів і зекономити час, радимо обирати найменш завантажені пункти пропуску

- йдеться у повідомленні.

За завантаженістю пункти пропуску на Львівщині діляться так:

  • Найбільше навантаження фіксується у пунктах пропуску Шегині та Краківець;
    • Середній рівень завантаженості мають Рава-Руська, Угринів та Грушів;
      • Найменше навантаження традиційно спостерігається у Смільниці та Нижанковичах.

        Зазначається, що найсприятливіший час для перетину – ранні ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження на пункти пропуску мінімальне.

        Понад 270 злочинців постануть перед судом: на Закарпатті викрито сотні схем незаконного перетину кордону20.10.25, 10:39 • 4240 переглядiв

        Ольга Розгон

        Суспільство
        Державний кордон України
        Львівська область
        Державна прикордонна служба України