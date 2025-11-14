Прикордонники повідомили, які пункти пропуску на Львівщині найменш завантажені
Київ • УНН
Прикордонники попереджають про зростання пасажиропотоку на Львівщині перед вихідними та радять обирати менш завантажені КПП, як-от Смільницю і Нижанковичі. Найбільше навантаження фіксується у пунктах пропуску Шегині та Краківець.
Прикордонники попереджають про зростання пасажиропотоку на Львівщині перед вихідними та радять обирати менш завантажені КПП, як-от Смільницю і Нижанковичі, щоб уникнути черг. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
Напередодні вихідних традиційно зростає пасажиропотік через пункти пропуску на Львівщині. Щоб уникнути заторів і зекономити час, радимо обирати найменш завантажені пункти пропуску
За завантаженістю пункти пропуску на Львівщині діляться так:
- Найбільше навантаження фіксується у пунктах пропуску Шегині та Краківець;
- Середній рівень завантаженості мають Рава-Руська, Угринів та Грушів;
- Найменше навантаження традиційно спостерігається у Смільниці та Нижанковичах.
Зазначається, що найсприятливіший час для перетину – ранні ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження на пункти пропуску мінімальне.
