Пограничники сообщили, какие пункты пропуска на Львовщине наименее загружены
Киев • УНН
Пограничники предупреждают о росте пассажиропотока на Львовщине перед выходными и советуют выбирать менее загруженные КПП, такие как Смильница и Нижанковичи. Наибольшая нагрузка фиксируется в пунктах пропуска Шегини и Краковец.
Пограничники предупреждают о росте пассажиропотока на Львовщине перед выходными и советуют выбирать менее загруженные КПП, такие как Смильница и Нижанковичи, чтобы избежать очередей. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
Накануне выходных традиционно возрастает пассажиропоток через пункты пропуска на Львовщине. Чтобы избежать пробок и сэкономить время, советуем выбирать наименее загруженные пункты пропуска
По загруженности пункты пропуска на Львовщине делятся так:
- Наибольшая нагрузка фиксируется в пунктах пропуска Шегини и Краковец;
- Средний уровень загруженности имеют Рава-Русская, Угринов и Грушев;
- Наименьшая нагрузка традиционно наблюдается в Смильнице и Нижанковичах.
Отмечается, что наиболее благоприятное время для пересечения – ранние утренние или поздние вечерние часы, когда нагрузка на пункты пропуска минимальна.
Более 270 преступников предстанут перед судом: на Закарпатье разоблачены сотни схем незаконного пересечения границы20.10.25, 10:39 • 4240 просмотров