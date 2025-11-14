Пограничники сообщили, какие пункты пропуска на Львовщине наименее загружены

Пограничники предупреждают о росте пассажиропотока на Львовщине перед выходными и советуют выбирать менее загруженные КПП, такие как Смильница и Нижанковичи. Наибольшая нагрузка фиксируется в пунктах пропуска Шегини и Краковец.