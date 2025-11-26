$42.400.03
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровь
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
В поездах разрешили пограничный контроль без длительных остановок на границе: где будет работать

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

В Украине принято решение о проведении пограничного и таможенного контроля непосредственно в вагонах поезда. Эта практика, уже действующая на некоторых поездах Интерсити+ в Польшу, будет распространена на спальные вагоны ночных международных маршрутов Киев — Перемышль и Киев — Хелм, которыми ежемесячно путешествуют более 130 тысяч украинцев.

В поездах разрешили пограничный контроль без длительных остановок на границе: где будет работать

Украинцам разрешили проходить пограничный и таможенный контроль в поездах без длительных остановок на границе - в отдельных поездах уже с января, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в среду в Telegram, пишет УНН.

Делаем международные путешествия для украинцев более удобными. Сегодня приняли решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда - без длительных остановок на границе и без лишнего стресса для пассажиров

- написала Свириденко.

Как и где это работает

Такой формат, по ее словам, уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении.

Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе.

"Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", - сообщила Премьер.

Этот режим, по ее словам, заработает в поездах:

  • Киев - Перемышль;
    • Киев - Хелм.

      Ежемесячно, по приведенным данным, этими рейсами путешествуют более 130 тысяч украинцев.

      Ожидаем запуска ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а далее - масштабируем и на другие поезда этих направлений

      - подытожила Свириденко.

      Юлия Шрамко

