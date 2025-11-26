В поездах разрешили пограничный контроль без длительных остановок на границе: где будет работать

Украинцам разрешили проходить пограничный и таможенный контроль в поездах без длительных остановок на границе - в отдельных поездах уже с января, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в среду в Telegram, пишет УНН.

Делаем международные путешествия для украинцев более удобными. Сегодня приняли решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда - без длительных остановок на границе и без лишнего стресса для пассажиров - написала Свириденко.

Как и где это работает

Такой формат, по ее словам, уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении.

Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе.

"Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", - сообщила Премьер.

Этот режим, по ее словам, заработает в поездах:

Киев - Перемышль;

Киев - Хелм.

Ежемесячно, по приведенным данным, этими рейсами путешествуют более 130 тысяч украинцев.

Ожидаем запуска ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а далее - масштабируем и на другие поезда этих направлений - подытожила Свириденко.

