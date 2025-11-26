В поездах разрешили пограничный контроль без длительных остановок на границе: где будет работать
В Украине принято решение о проведении пограничного и таможенного контроля непосредственно в вагонах поезда. Эта практика, уже действующая на некоторых поездах Интерсити+ в Польшу, будет распространена на спальные вагоны ночных международных маршрутов Киев — Перемышль и Киев — Хелм, которыми ежемесячно путешествуют более 130 тысяч украинцев.
Украинцам разрешили проходить пограничный и таможенный контроль в поездах без длительных остановок на границе - в отдельных поездах уже с января, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в среду в Telegram, пишет УНН.
Делаем международные путешествия для украинцев более удобными. Сегодня приняли решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда - без длительных остановок на границе и без лишнего стресса для пассажиров
Как и где это работает
Такой формат, по ее словам, уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении.
Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе.
"Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", - сообщила Премьер.
Этот режим, по ее словам, заработает в поездах:
- Киев - Перемышль;
- Киев - Хелм.
Ежемесячно, по приведенным данным, этими рейсами путешествуют более 130 тысяч украинцев.
Ожидаем запуска ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а далее - масштабируем и на другие поезда этих направлений
