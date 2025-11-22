Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусі
Київ • УНН
Україна повернула 31 цивільного громадянина з Білорусі за результатами переговорів. Серед них жінки та чоловіки віком від 18 до 58 років, деякі з тяжкими хворобами.
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина, повідомив у суботу Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, пише УНН.
Сьогодні між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. У результаті успішних переговорів з білоруською стороною Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь
Зазначається, що "в Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років".
"Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки - 18 років, найстаршому - 58 років", - вказали у штабі.
Серед звільнених цивільних громадян, як повідомляється, "є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію".
"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та рф. Дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу", - ідеться у повідомленні.
Визволені українці, як зазначається, отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.
