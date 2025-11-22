$42.150.00
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусі

Київ • УНН

Україна повернула 31 цивільного громадянина з Білорусі за результатами переговорів. Серед них жінки та чоловіки віком від 18 до 58 років, деякі з тяжкими хворобами.

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина, повідомив у суботу Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, пише УНН.

Сьогодні між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. У результаті успішних переговорів з білоруською стороною Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь

- повідомили в Коордштабі.

Зазначається, що "в Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років".

"Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки - 18 років, найстаршому - 58 років", - вказали у штабі.

Серед звільнених цивільних громадян, як повідомляється, "є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію".

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та рф. Дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу", - ідеться у повідомленні.

Визволені українці, як зазначається, отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Юлія Шрамко

