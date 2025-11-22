Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларуси
Киев • УНН
Украина вернула 31 гражданского гражданина из беларуси по результатам переговоров. Среди них женщины и мужчины в возрасте от 18 до 58 лет, некоторые с тяжелыми болезнями.
Украина вернула из Беларуси 31 гражданского гражданина, сообщил в субботу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, пишет УНН.
Сегодня между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. В результате успешных переговоров с белорусской стороной Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которые содержались на территории Республики Беларусь
Отмечается, что "в Украину возвращаются женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси и приговоренные к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет".
"Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки - 18 лет, самому старшему - 58 лет", - указали в штабе.
Среди освобожденных гражданских граждан, как сообщается, "есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией".
"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и рф. Благодарим также все привлеченные государственные структуры за помощь и совместную работу", - говорится в сообщении.
Освобожденные украинцы, как отмечается, получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.
