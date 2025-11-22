Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларуси

$42.150.00
48.520.00
ukenru
11:14 • 4382 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 9094 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 13152 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 22084 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 38312 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 33629 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 35238 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 30802 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39293 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19734 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
95%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 13186 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto22 ноября, 04:03 • 17996 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"22 ноября, 04:20 • 13659 просмотра
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушенияPhoto06:49 • 10899 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10361 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36547 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 31084 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39295 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 46143 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 44123 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 8648 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10431 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36547 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 38831 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 53021 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Шахед-136

Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларуси

Киев • УНН

 • 9112 просмотра

Украина вернула 31 гражданского гражданина из беларуси по результатам переговоров. Среди них женщины и мужчины в возрасте от 18 до 58 лет, некоторые с тяжелыми болезнями.

Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларуси

Украина вернула из Беларуси 31 гражданского гражданина, сообщил в субботу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, пишет УНН.

Сегодня между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. В результате успешных переговоров с белорусской стороной Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которые содержались на территории Республики Беларусь

- сообщили в Коордштабе.

Отмечается, что "в Украину возвращаются женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси и приговоренные к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет".

"Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки - 18 лет, самому старшему - 58 лет", - указали в штабе.

Среди освобожденных гражданских граждан, как сообщается, "есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией".

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и рф. Благодарим также все привлеченные государственные структуры за помощь и совместную работу", - говорится в сообщении.

Освобожденные украинцы, как отмечается, получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

В Беларуси заявили, что Лукашенко помиловал 31 украинца: детали22.11.25, 12:15 • 1850 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Военное положение
Война в Украине
Карцинома
Беларусь
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина