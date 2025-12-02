Зеленський відмовився критикувати Ірландію за зміни в правилах підтримки біженців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може критикувати рішення змінити правила підтримки українських біженців в Ірландії, зазначивши, що питання не в розмірі допомоги, а у спільних цінностях, які лежать в основі "вибору", який зробив ірландський народ, щоб запропонувати цю допомогу українцям. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

Деталі

Ірландія допомагала українцям, які залишилися в Україні, і допомагала українцям, які в Ірландії. Ми вдячні за це. Я був так вихований, що я не можу критикувати за допомогу. Ми повинні бути вдячними і не забувати про це. Я вірю, що це ви робили не тільки тому, щоб допомогти нам, а робили, тому що ви розумієте через що ми проходимо. Ми вдячні за ваш вибір. Питання не в розмірі допомоги, питання у виборі - сказав Зеленський.

Доповнення

З 10 листопада 2025 року Ірландія змінила підхід до розміщення новоприбулих осіб з України, які планують отримати тимчасовий захист.

За оновленою політикою будь-яка особа, яка зареєструється для тимчасового захисту та шукає державне житло в Ірландії, буде забезпечена проживанням у спеціалізованих центрах розміщення на максимум 30 днів.

Під час перебування надаватимуть харчування та інші сервіси для підтримки інтеграції.

Особи, які перебуватимуть у центрі розміщення 30 днів, отримуватимуть тижневу допомогу у розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину для щоденних витрат під час проживання, а також матимуть право на дитячі виплати.

Після виїзду з центру розміщення можна буде подати заявку на стандартну соціальну допомогу, рівну допомозі громадян Ірландії, за умови відповідності вимогам.

Основна мета підтримки в центрах - орієнтація на життя та роботу в Ірландії.

Впродовж 30 днів надається інформація про:

пошук окремого житла;

працевлаштування та навчання;

соціальні виплати.

Цей переглянутий підхід запроваджено у відповідь на значне збільшення числа прибулих з України. Політика має на меті забезпечити державним тимчасовим житлом тим, хто цього найбільше потребує.

Ця зміна не вплине на тих, хто вже почав своє перебування за 90-денною політикою розміщення або вже користується іншим державним житлом.

Нагадаємо

У Шотландії біженці, які втекли від війни в Україні, можуть опинитися на вулиці після того, як місцевим громадянам, які прийняли їх до себе, скасували щомісячну виплату "подяки".