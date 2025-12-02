$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський відмовився критикувати Ірландію за зміни в правилах підтримки біженців

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський не критикує рішення Ірландії змінити правила підтримки українських біженців, наголошуючи на спільних цінностях. З 10 листопада 2025 року Ірландія надаватиме новоприбулим українцям тимчасовий захист та розміщення у центрах на 30 днів.

Зеленський відмовився критикувати Ірландію за зміни в правилах підтримки біженців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може критикувати рішення змінити правила підтримки українських біженців в Ірландії, зазначивши, що питання не в розмірі допомоги, а у спільних цінностях, які лежать в основі "вибору", який зробив ірландський народ, щоб запропонувати цю допомогу українцям. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

Деталі

Ірландія допомагала українцям, які залишилися в Україні, і допомагала українцям, які в Ірландії. Ми вдячні за це. Я був так вихований, що я не можу критикувати за допомогу. Ми повинні бути вдячними і не забувати про це. Я вірю, що це ви робили не тільки тому, щоб допомогти нам, а робили, тому що ви розумієте через що ми проходимо. Ми вдячні за ваш вибір. Питання не в розмірі допомоги, питання у виборі 

- сказав Зеленський.

Доповнення

З 10 листопада 2025 року Ірландія змінила підхід до розміщення новоприбулих осіб з України, які планують отримати тимчасовий захист.

За оновленою політикою будь-яка особа, яка зареєструється для тимчасового захисту та шукає державне житло в Ірландії, буде забезпечена проживанням у спеціалізованих центрах розміщення на максимум 30 днів.

Під час перебування надаватимуть харчування та інші сервіси для підтримки інтеграції.

Особи, які перебуватимуть у центрі розміщення 30 днів, отримуватимуть тижневу допомогу у розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину для щоденних витрат під час проживання, а також матимуть право на дитячі виплати.

Після виїзду з центру розміщення можна буде подати заявку на стандартну соціальну допомогу, рівну допомозі громадян Ірландії, за умови відповідності вимогам.

Основна мета підтримки в центрах - орієнтація на життя та роботу в Ірландії.

Впродовж 30 днів надається інформація про:

  • пошук окремого житла;
    • працевлаштування та навчання;
      • соціальні виплати.

        Цей переглянутий підхід запроваджено у відповідь на значне збільшення числа прибулих з України. Політика має на меті забезпечити державним тимчасовим житлом тим, хто цього найбільше потребує.

        Ця зміна не вплине на тих, хто вже почав своє перебування за 90-денною політикою розміщення або вже користується іншим державним житлом.

        Нагадаємо

        У Шотландії біженці, які втекли від війни в Україні, можуть опинитися на вулиці після того, як місцевим громадянам, які прийняли їх до себе, скасували щомісячну виплату "подяки".

        Павло Башинський

