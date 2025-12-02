$42.340.08
Зеленский отказался критиковать Ирландию за изменения в правилах поддержки беженцев

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский не критикует решение Ирландии изменить правила поддержки украинских беженцев, подчеркивая общие ценности. С 10 ноября 2025 года Ирландия будет предоставлять новоприбывшим украинцам временную защиту и размещение в центрах на 30 дней.

Зеленский отказался критиковать Ирландию за изменения в правилах поддержки беженцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может критиковать решение изменить правила поддержки украинских беженцев в Ирландии, отметив, что вопрос не в размере помощи, а в общих ценностях, лежащих в основе "выбора", который сделал ирландский народ, чтобы предложить эту помощь украинцам. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином во вторник, передает УНН.

Детали

Ирландия помогала украинцам, которые остались в Украине, и помогала украинцам, которые в Ирландии. Мы благодарны за это. Я был так воспитан, что я не могу критиковать за помощь. Мы должны быть благодарны и не забывать об этом. Я верю, что это вы делали не только для того, чтобы помочь нам, а делали, потому что вы понимаете через что мы проходим. Мы благодарны за ваш выбор. Вопрос не в размере помощи, вопрос в выборе 

- сказал Зеленский.

Дополнение

С 10 ноября 2025 года Ирландия изменила подход к размещению вновь прибывших лиц из Украины, которые планируют получить временную защиту.

Согласно обновленной политике, любое лицо, которое зарегистрируется для временной защиты и ищет государственное жилье в Ирландии, будет обеспечено проживанием в специализированных центрах размещения на максимум 30 дней.

Во время пребывания будут предоставляться питание и другие сервисы для поддержки интеграции.

Лица, которые будут находиться в центре размещения 30 дней, будут получать еженедельную помощь в размере 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка для ежедневных расходов во время проживания, а также будут иметь право на детские выплаты.

После выезда из центра размещения можно будет подать заявку на стандартную социальную помощь, равную помощи граждан Ирландии, при условии соответствия требованиям.

Основная цель поддержки в центрах - ориентация на жизнь и работу в Ирландии.

В течение 30 дней предоставляется информация о:

  • поиске отдельного жилья;
    • трудоустройстве и обучении;
      • социальных выплатах.

        Этот пересмотренный подход введен в ответ на значительное увеличение числа прибывших из Украины. Политика имеет целью обеспечить государственным временным жильем тех, кто в этом больше всего нуждается.

        Это изменение не повлияет на тех, кто уже начал свое пребывание по 90-дневной политике размещения или уже пользуется другим государственным жильем.

        Напомним

        В Шотландии беженцы, бежавшие от войны в Украине, могут оказаться на улице после того, как местным гражданам, принявшим их к себе, отменили ежемесячную выплату "благодарности".

        Павел Башинский

