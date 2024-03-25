Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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der-spiegelDer Spiegel
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  103813 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  108089 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  159508 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  153784 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153518 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215233 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180951 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176870 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172884 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140474 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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18 марта 2024, 18:47  •  480653 просмотра

Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

Генеральный директор Boeing Дэвид Калхун уйдет в отставку в 2024 году из-за проблем с качеством производства самолетов 737 Max.

Новости Мира •   •  13241 просмотра
Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

Первый видеоотчет показывает беспилотники, приобретенные в рамках операции "Единство-2": новогодние фейерверки уничтожают вражескую технику вместе с десантом с помощью тепловизионной оптики, благодаря средствам, собранным UNITED24, фондом "Вернись живым" и monobank на 5000 беспилотников FPV.

Война •   •  15860 просмотра
НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и другие, способные сбивать баллистические ракеты, для защиты от ежедневных ракетных ударов россии.

Война •   •  18105 просмотра
Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов

В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

Испанский суд отменил свое предыдущее решение о блокировке Telegram, приостановив действие приказа о блокировке до получения отчета полиции с объяснением особенностей сервиса и того, как блокировка может повлиять на его пользователей.

Новости Мира •   •  14674 просмотра
В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета

САП и НАБУ начали уголовное производство по делу главы АМКУ Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации" в связи с расследованием проекта "Схемы".

политика •   •  16675 просмотра
Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета

путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось

российский диктатор владимир путин заявил, что теракт в Крокус Сити Холле совершили радикальные исламисты, намекая на возможную причастность к нему Украины, не предоставив при этом никаких доказательств.

Криминал и ЧП •   •  15298 просмотра
путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось

Генштаб: россияне активно наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях

В понедельник украинские защитники выдержали 45 боевых столкновений и отбили 28 российских атак на Лиманском и Новопавловском направлениях, тогда как российские войска нанесли 4 ракетных и 56 авиационных ударов.

Война •   •  18794 просмотра
Генштаб: россияне активно наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях

Без света - более 300 тыс. абонентов: Кипер о последствиях вражеского обстрела

В Одессе более 300 000 абонентов остались без электричества по состоянию на 19:00 из-за российского ракетного обстрела.

Война •   •  17461 просмотра
Без света - более 300 тыс. абонентов: Кипер о последствиях вражеского обстрела

"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Арнольд Шварценеггер, известный актер, перенес операцию по установке кардиостимулятора из-за врожденного порока сердца и хорошо выздоравливает.

Культура •   •  15245 просмотра
"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду

Украинец Михаил Ларков завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по снукеру в категории U16, который проходит в Сараево, Босния и Герцеговина.

спорт •   •  15158 просмотра
Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду