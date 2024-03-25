Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун уйдет в отставку в конце 2024 года. Решение связано с проблемами качества производства, в частности с самолетом 737 Max. В Boeing заявили о приглашении бывшего генерального директора Qualcomm Стивена Молленкопфа, - он будет новым главой, но возглавит поиски замены Калхауну. Об этом передает УНН со ссылкой на La Times и Spiegel.

Детали

После длительного кризиса американская авиационная группа Boeing принимает решение о кардинальных последствиях в верхушке компании. Уже известно, что генеральный директор компании Дэвид Калхун покинет свой пост в конце 2024 года.

Boeing находится под сильным давлением с начала января, когда панель под названием дверная заглушка оторвала новенький 737 Max Alaska Airlines. Следователи говорят, что болты, которые помогают удерживать панель на месте, отсутствовали после ремонтных работ на заводе Boeing. После двух аварий, в которых в общей сложности погибло 346 человек, 737 Max, безусловно важнейшая модель компании, был снят с эксплуатации. И председатель совета директоров Ларри Келлнер и глава подразделения коммерческих самолетов Стэн Дил также должны уйти, пишут СМИ.

67-летний Калхун назвал последнюю аварию "переломным моментом для Boeing", который требует полной преданности безопасности и качества на всех уровнях нашей компании".

Глаза мира обращены к нам, и я знаю, что мы переживем этот момент лучшей компанией, опираясь на все знания, которые мы накопили во время совместной работы над восстановлением Boeing в течение последних лет - сказал он.

Компания заявила, что ее правление выбрало бывшего генерального директора Qualcomm Стивена Молленкопфа, чтобы стать новым председателем и возглавить поиски замены Калхауну.

Келхун был директором Boeing, когда стал генеральным директором в январе 2020 года, заменив Денниса Муйленбурга, которого уволили после катастроф Max.

Напомним,

Boeing переживает кризис на фоне проблем с безопасностью и рассматривает возможность продажи активов.

Также УНН сообщал, что Boeing заявил об отсрочке поставкидо 50 пассажирских самолетов 737 Max, в связи с дефектом фюзеляжа.