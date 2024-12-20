Работники Amazon в США объявили масштабную забастовку перед Рождеством
Киев • УНН
Профсоюз Teamsters организовал крупнейшую в истории США забастовку против Amazon из-за отказа компании вести переговоры по трудовым договорам. Акция протеста началась 19 декабря с участием около 10 000 работников.
Около 10 000 работников, которые объединились в профсоюз, протестуют за улучшение условий труда. Профсоюз работников обвиняет компанию в пропуске срока начала переговоров.
Передает УНН со ссылкой на DW.
Почти 10 000 работников Amazon по всей Америке объявили забастовку за несколько дней до Рождества. Профсоюз, организованный Международным братством водителей (International Brotherhood of Teamsters), начал забастовку в этот четверг, 19 декабря, чтобы оказать давление на компанию Amazon с целью пересмотра трудовых договоров. Профсоюз обвиняет Amazon в том, что компания не смогла заключить с ними справедливый контракт.
Эту акцию профсоюз считает «крупнейшей забастовкой против Amazon в истории Соединенных Штатов».
В ответ Amazon утверждает, что бастующие рабочие на самом деле не являются работниками компании. Также Amazon заявил, что не ожидает никакого влияния на свою деятельность.
Если ваша посылка задерживается во время праздничного сезона, вы можете обвинить ненасытную жадность Amazon. Мы дали Amazon четкий срок, чтобы прийти к переговорам и сделать все правильно нашим членам. Они проигнорировали это. В забастовке они виноваты
Дополнение
Это уже вторая забастовка, объявленная в период массовых распродаж в США. В Черную пятницу, 29 ноября, работники, которых представляет профсоюз Uni Global Union, объявили забастовку с требованием улучшить условия труда.
Группы провели общественные мобилизации в городах США, Германии, Великобритании, Италии и Индии. В целом забастовка охватила 20 стран. Движение под названием «Make Amazon Pay (Заставьте Amazon платить) призвало к повышению заработной платы и разрешению на объединение в профсоюзы.
Напомним,
УНН передавал, что Amazon на грани первой масштабной забастовки в США. По информации The Hill, генеральный президент Teamsters Шон О'Брайен считает, что Amazon подталкивает своих работников к пикету, не оказывая им заслуженного уважения.
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