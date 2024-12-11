Boeing возобновил производство 737 MAX после забастовки - Reuters
Киев • УНН
Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX после семинедельной забастовки 33000 работников. FAA ограничило производство до 38 самолетов в месяц из-за недавнего инцидента с Alaska Airlines.
Компания Boeing возобновила производство своего самого продаваемого лайнера 737 MAX более чем через месяц после окончания семинедельной забастовки, которая нарушила ход работ. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По итогам сессии 10 декабря, акции Boeing выросли более чем на 2% и закрылись на уровне $507. На момент котировки подбирались к уровню $162 впервые с 21 октября. В прошлом месяце акции опускались до более чем 2-летнего минимума на уровне $137.
Отмечается, что производство возобновилось в прошлую пятницу, что стало важным шагом для аэрокосмического гиганта с большими долгами, поскольку он стремится выполнить около 4200 заказов на 737 MAX на фоне роста мирового спроса на авиаперевозки.
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Перезапуск произошел после ряда проблем, с которыми столкнулась компания в последние годы, включая две аварии со смертельным исходом, пандемию COVID-19, сбои в цепочке поставок и повышенный контроль со стороны регулирующих органов.
В январе Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ограничило производство 737 MAX до 38 самолетов в месяц после того, как на лайнере Alaska Airlines во время полета оторвалась дверь аварийного выхода, что стало свидетельством сохраняющейся проблемы безопасности.
Ранее FAA сообщило, что компания намерена возобновить производство в конце этого месяца. Планы Boeing по увеличению производства до 56 самолетов в месяц остаются неопределенными.
Как заявил изданию администратор FAA Майк Уитакер, ограничение уровня производства, скорее всего, сохранится в течение нескольких месяцев, прежде чем будут рассмотрены какие-либо изменения.
Напомним
В ноябре профсоюз Boeing утвердил новое трудовое соглашение, завершив 7-недельную забастовку 33000 работников. Соглашение предусматривает повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет.