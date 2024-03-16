Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить кресла пилотов после инцидента на рейсе в Окленд

Авиастроительная корпорация Boeing предоставила рекомендацию авиакомпаниям проверить переключатели на сиденьях пилотов в самолетах 787 Dreamliner после того, как в опубликованном отчете говорится, что случайное движение сиденья в кабине, вероятно, вызвало внезапный "нырок" самолета LATAM Airlines, летевшего в Новую Зеландию, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В пятницу Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить моторизованные кресла в кабине во время следующего технического обслуживания самолетов 787. Производитель предоставил инструкции по отключению двигателей, двигающих сиденья. Эта консультация была объявлена как "мера предосторожности" и, как указано, она не была прямо связана с инцидентом на рейсе LATAM Airlines на этой неделе.

Однако Федеральное авиационное управление США заявило, что рекомендация Boeing была ответом на этот инцидент. FAA созывает группу экспертов для анализа сообщения от Boeing авиакомпаниям.

Чилийская авиакомпания LATAM Airlines сначала сообщила о "техническом происшествии, которое вызвало сильное движение" во время полета. Во вторник авиакомпания уточнила, что самолет испытал "сильную тряску" во время полета, и причину еще устанавливают. Свидетели рассказали, что во время внезапного падения Dreamliner людей, которые не имели пристегнутых ремней безопасности, подбросило к потолку салона и выбросило в проходы. Позже самолет приземлился по расписанию в аэропорту Окленда.

Этот инцидент может увеличить внимание к Boeing, который уже находится под пристальным наблюдением после происшествия в январе, когда панель оторвалась от самолета Alaska Airlines 737 Max над Орегоном. FAA, Национальный совет по безопасности на транспорте и Министерство юстиции ведут отдельные расследования, связанные с производством и эксплуатацией реактивных самолетов Max компании Boeing.

Напомним

Как сообщалось, бортпроводница случайно нажала кнопку на кресле пилота во время рейса авиакомпании Latam Airlines из Сиднея в Окленд, в результате чего пилота вытолкнуло на панель управления, что привело к внезапному "нырку" самолета, в результате которого пострадало около 50 пассажиров.