В Вильнюсе временно остановили воздушное движение из-за БПЛА вблизи аэропорта

Воздушное движение в Вильнюсском аэропорту было временно приостановлено рано утром в среду после того, как вблизи столицы Литвы был замечен беспилотник.

Об этом пишет LRT со ссылкой на власти, пишет УНН.

Детали

Около полуночи специалисты по аэронавигации сообщили о беспилотнике, летевшем в городе, на расстоянии от аэропорта, по словам представителя аэропорта Тадаса Василяускаса.

Службы аэропорта отреагировали усилением патрулирования и наблюдения в этом районе. Воздушное движение было остановлено примерно на 30 минут, а полностью возобновилось к 00:35, сказал Василяускас.

Из-за перебоев рейс, вылетавший в Тель-Авив, задержался, а несколько прибывающих самолетов кружили в зоне ожидания перед посадкой, что привело к задержкам примерно на 15-20 минут.

Позже в среду официальные лица сообщили, что беспилотник, который привел к кратковременной приостановке полетов в Вильнюсском аэропорту, принадлежит частной охранной компании.

Саулюс Батавичюс, генеральный директор государственного поставщика аэронавигационных услуг Oro Navigacija, сказал, что беспилотник был замечен около полуночи в вильнюсском районе Лиепкальнис.

Были задействованы протоколы безопасности полетов – полеты временно приостановлены, и как только было подтверждено отсутствие угрозы, движение возобновилось примерно через 30 минут – сказал Батавичюс BNS.

Беспилотник вылетел с территории Литвы, его управляла частная охранная фирма Ekskomisarų Biuras в рамках проверки места происшествия, сказал Батавичюс.

Он подчеркнул, что меры безопасности работали надлежащим образом, и что полеты никогда не были в реальной опасности.

Дополнение

