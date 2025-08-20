В Вильнюсе временно остановили воздушное движение из-за БПЛА вблизи аэропорта

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 1576 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 8046 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
08:52 • 8958 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 42459 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
06:54 • 21896 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 24492 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 25944 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 136150 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 119153 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 109304 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
49%
744мм
Популярные новости
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 26725 просмотра
Великобритания протестировала подводный дрон, которым управляли с другого конца света20 августа, 02:03 • 18464 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь20 августа, 02:28 • 28564 просмотра
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известноPhoto20 августа, 02:29 • 19554 просмотра
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53 • 21946 просмотра
публикации
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 8070 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 42545 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 136196 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 119191 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 109330 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Игорь Гарбарук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 5790 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 11869 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 28746 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 63467 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 126622 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Нефть
Доллар США
Фокс Ньюс

В Вильнюсе временно остановили воздушное движение из-за БПЛА вблизи аэропорта

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В Вильнюсском аэропорту временно остановили воздушное движение из-за обнаружения беспилотника. Позже выяснилось, что дрон принадлежит частной охранной компании.

В Вильнюсе временно остановили воздушное движение из-за БПЛА вблизи аэропорта

Воздушное движение в Вильнюсском аэропорту было временно приостановлено рано утром в среду после того, как вблизи столицы Литвы был замечен беспилотник.

Об этом пишет LRT со ссылкой на власти, пишет УНН.

Детали

Около полуночи специалисты по аэронавигации сообщили о беспилотнике, летевшем в городе, на расстоянии от аэропорта, по словам представителя аэропорта Тадаса Василяускаса.

Службы аэропорта отреагировали усилением патрулирования и наблюдения в этом районе. Воздушное движение было остановлено примерно на 30 минут, а полностью возобновилось к 00:35, сказал Василяускас.

Из-за перебоев рейс, вылетавший в Тель-Авив, задержался, а несколько прибывающих самолетов кружили в зоне ожидания перед посадкой, что привело к задержкам примерно на 15-20 минут.

Позже в среду официальные лица сообщили, что беспилотник, который привел к кратковременной приостановке полетов в Вильнюсском аэропорту, принадлежит частной охранной компании.

Саулюс Батавичюс, генеральный директор государственного поставщика аэронавигационных услуг Oro Navigacija, сказал, что беспилотник был замечен около полуночи в вильнюсском районе Лиепкальнис.

Были задействованы протоколы безопасности полетов – полеты временно приостановлены, и как только было подтверждено отсутствие угрозы, движение возобновилось примерно через 30 минут

 – сказал Батавичюс BNS.

Беспилотник вылетел с территории Литвы, его управляла частная охранная фирма Ekskomisarų Biuras в рамках проверки места происшествия, сказал Батавичюс.

Он подчеркнул, что меры безопасности работали надлежащим образом, и что полеты никогда не были в реальной опасности.

Дополнение

Все вылеты и прибытия в аэропорту Бирмингема были прекращены до 17:30 после того, как самолет Beech King Air объявил чрезвычайную ситуацию. Один человек получил легкие травмы, а самолет, вероятно, имел разрушенное шасси.

В мадридском аэропорту Барахас самолет Iberia совершил аварийную посадку из-за столкновения с грифом. Птица ударилась в самолет, а затем ее затянуло в левый двигатель.

Павел Зинченко

Происшествия
Вильнюс
Литва
Мадрид
Тель-Авив
Беспилотный летательный аппарат