Россия шпионит за эстонской энергетикой с помощью дирижаблей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

РФ использует аэростаты с разведывательным оборудованием для круглосуточного мониторинга электростанций и сланцевых карьеров концерна Eesti Energia в приграничном уезде Ида-Вирумаа. Такой подход позволяет собирать детальные разведданные без прямого нарушения воздушного пространства НАТО - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, слежка служит сразу нескольким целям: сбор данных для подготовки потенциальных диверсий и кибератак, а также психологическое давление на работников стратегических предприятий. Это заставляет эстонскую сторону внедрять дополнительные протоколы безопасности, что автоматически увеличивает расходы европейских партнеров на защиту собственной энергонезависимости.

Центр противодействия дезинформации сообщает, что подобная активность свидетельствует об эволюции гибридных методов Кремля, направленных на выявление уязвимостей энергосистемы Балтии — особенно в период ее интеграции в европейские энергосети.

Ведомство добавляет, что системный инфраструктурный шпионаж является частью более широкой стратегии дестабилизации энергетического сектора Европы и повышения политической и экономической цены поддержки Украины для правительств стран ЕС.

В Швеции задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу рф: его взяли под стражу