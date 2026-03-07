росія шпигує за естонською енергетикою за допомогою дирижаблів - ЦПД

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
13:30 • 12798 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 27260 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 20890 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 23121 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 42729 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 54384 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 61518 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44345 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 82548 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30244 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
2м/с
63%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 17935 перегляди
Авіакомпанія Катару оголосила про декілька рейсів до Дохи попри закритий авіапростір7 березня, 11:06 • 10132 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 13755 перегляди
NASA вперше змінила орбіту астероїда навколо Сонця - випадково12:54 • 7988 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 11548 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 46461 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 53395 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 82550 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 51287 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 59025 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Харків
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 11558 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 13767 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 17947 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 21610 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 21812 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II

росія шпигує за естонською енергетикою за допомогою дирижаблів - ЦПД

Київ • УНН

 • 1408 перегляди

рф використовує дирижаблі для моніторингу об'єктів Eesti Energia біля кордону НАТО. Метою є підготовка диверсій та психологічний тиск на працівників.

росія шпигує за естонською енергетикою за допомогою дирижаблів - ЦПД

Росія шпигує за естонською енергетикою за допомогою дирижаблів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.

рф використовує аеростати з розвідувальним обладнанням для цілодобового моніторингу електростанцій та сланцевих карʼєрів концерну Eesti Energia у прикордонному повіті Іда-Вірумаа. Такий підхід дозволяє збирати детальні розвіддані без прямого порушення повітряного простору НАТО

- йдеться у повідомленні.

Як зазначає відомство, стеження слугує одразу кільком цілям: збір даних для підготовки потенційних диверсій і кібератак, а також психологічний тиск на працівників стратегічних підприємств. Це змушує естонську сторону впроваджувати додаткові протоколи безпеки, що автоматично збільшує витрати європейських партнерів на захист власної енергонезалежності.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що подібна активність свідчить про еволюцію гібридних методів Кремля, спрямованих на виявлення вразливостей енергосистеми Балтії — особливо в період її інтеграції до європейських енергомереж. 

Відомство додає, що системне інфраструктурне шпигунство є частиною ширшої стратегії дестабілізації енергетичного сектору Європи та підвищення політичної й економічної ціни підтримки України для урядів країн ЄС.

У Швеції затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на рф: його взяли під варту 09.01.26, 22:15 • 4093 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Кібератака
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
НАТО
Європа
Естонія
Україна