Адміністрація Трампа витратила понад 5 мільярдів доларів за перші два дні ударів по Ірану

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Білий дім витратив 5,6 мільярда доларів на боєприпаси під час операції проти Ірану. Демократи вимагають звітності через швидке виснаження запасів армії.

Адміністрація Трампа витратила понад 5 мільярдів доларів за перші два дні ударів по Ірану

Білий дім надав Конгресу США звіт, згідно з яким вартість боєприпасів, використаних протягом перших 48 годин операції проти Ірану, склала 5,6 мільярда доларів. Масштабні витрати на конфлікт, розпочатий 28 лютого спільно з Ізраїлем, викликали занепокоєння серед законодавців щодо швидкого виснаження військових запасів країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На тлі цих подій президент Дональд Трамп уже провів зустріч із керівниками провідних оборонних підрядників для обговорення термінового поповнення арсеналів Пентагону.

Критика фінансових витрат та готовності армії

Представники Демократичної партії у Конгресі вимагають від адміністрації публічних звітів та прозорості щодо реальної вартості війни. Сенатори наголошують, що оборонна промисловість США вже працює на межі можливостей, і подальше зростання інтенсивності бойових дій може підірвати загальну боєготовність держави. Наразі більшість брифінгів щодо фінансування операції проходять у секретному режимі, що підсилює політичну напругу у Вашингтоні.

Ми очікуємо, що посадовці адміністрації постануть перед Конгресом для надання публічних свідчень

– заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Виклики для оборонного сектору

Поки Пентагон працює над логістикою постачання снарядів та ракет до зони конфлікту, Трамп намагається прискорити виробничі цикли на заводах семи найбільших оборонних компаній США.

Ситуація ускладнюється тим, що Конгрес незабаром має розглянути питання про виділення додаткового багатомільярдного фінансування, яке наразі не має одностайної підтримки через побоювання затяжного економічного виснаження.

Трамп наказав учетверо збільшити виробництво найсучаснішого озброєння США06.03.26, 23:40 • 9064 перегляди

Степан Гафтко

