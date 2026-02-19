Пытки и изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции: Верховный Суд оставил в силе приговор бывшим правоохранителям

$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 6134 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 10444 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 10090 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 17694 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 15285 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 25728 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 24602 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24761 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23888 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18321 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Популярные новости
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 18435 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 23204 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 17376 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 12240 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 10431 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 10697 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
13:31 • 17694 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
11:28 • 25728 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 23466 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 41017 просмотра
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 12458 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 17594 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 23581 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 31542 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 32598 просмотра
Пытки и изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции: Верховный Суд оставил в силе приговор бывшим правоохранителям

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Верховный Суд оставил без изменений приговор двум бывшим сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании, приговорив к 11 годам лишения свободы.

Пытки и изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции: Верховный Суд оставил в силе приговор бывшим правоохранителям

Верховный Суд оставил без изменений приговор двум бывшим сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН

19 февраля 2026 года Верховный Суд при участии прокуроров Офиса Генерального прокурора оставил без изменений приговор двум бывшим сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что в мае 2023 года осужденным назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Изнасилование и пытки в Кагарлыке: двоих эксправохранителей приговорили к 11 годам за решеткой24.05.23, 18:54 • 485529 просмотров

Установлено, что они систематически пытали и незаконно удерживали людей. Самый тяжкий эпизод произошел в мае 2020 года, когда женщину, вызванную в качестве свидетеля, подвергли пыткам - надевали противогаз, применяли наручники, стреляли над головой и неоднократно насиловали. Следствием задокументированы и другие случаи: избиение, пытки электрическим током, удержание людей в багажнике и приковывание наручниками к батарее.

В ходе расследования были допрошены все потерпевшие и свидетели, исследованы доказательства сторон.

