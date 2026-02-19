Пытки и изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции: Верховный Суд оставил в силе приговор бывшим правоохранителям
Киев • УНН
Верховный Суд оставил без изменений приговор двум бывшим сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании, приговорив к 11 годам лишения свободы.
Верховный Суд оставил без изменений приговор двум бывшим сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
19 февраля 2026 года Верховный Суд при участии прокуроров Офиса Генерального прокурора оставил без изменений приговор двум бывшим сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании
Сообщается, что в мае 2023 года осужденным назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Изнасилование и пытки в Кагарлыке: двоих эксправохранителей приговорили к 11 годам за решеткой24.05.23, 18:54 • 485529 просмотров
Установлено, что они систематически пытали и незаконно удерживали людей. Самый тяжкий эпизод произошел в мае 2020 года, когда женщину, вызванную в качестве свидетеля, подвергли пыткам - надевали противогаз, применяли наручники, стреляли над головой и неоднократно насиловали. Следствием задокументированы и другие случаи: избиение, пытки электрическим током, удержание людей в багажнике и приковывание наручниками к батарее.
В ходе расследования были допрошены все потерпевшие и свидетели, исследованы доказательства сторон.