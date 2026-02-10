Цены на нефть растут из-за угроз в Ормузском проливе и захвата танкеров

$43.050.09
50.760.13
ukenru
9 февраля, 22:01 • 5594 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 12176 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 12867 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 13162 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 13361 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 14752 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 16752 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 27844 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 44761 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 43141 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.2м/с
82%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Экипаж украинского Ми-24 погиб при выполнении боевого задания9 февраля, 18:35 • 5758 просмотра
Оккупанты срочно поставляют на фронт спутниковый Интернет для замены Starlink - "Флеш"9 февраля, 18:39 • 8074 просмотра
Король Карл III поддержит полицию в расследовании связей принца Эндрю с Эпштейном - Букингемский дворец9 февраля, 19:06 • 3134 просмотра
Мир вступает в период политики разрушения, а не реформ, свидетельствует отчет9 февраля, 19:21 • 3330 просмотра
На Киевщине работает "генераторное хозяйство" общей мощностью более 100 МВт - ОВА9 февраля, 20:51 • 5520 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 19009 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 27104 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 65765 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 87259 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 103144 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Гренландия
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 8838 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 11273 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 11890 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 38090 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 40915 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Цены на нефть растут из-за угроз в Ормузском проливе и захвата танкеров

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд из-за рисков сбоев в поставках с Ближнего Востока. WTI превысила 64 доллара, Brent закрепилась вблизи 69 долларов.

Цены на нефть растут из-за угроз в Ормузском проливе и захвата танкеров
Фото: Bloomberg

Мировые цены на нефть растут второй день подряд, поскольку трейдеры реагируют на риски перебоев в поставках с Ближнего Востока. Несмотря на дипломатические попытки США и Ирана договориться в Омане, военные маневры и предупреждения о безопасности судоходства заставляют рынок закладывать дополнительную премию за риск в стоимость топлива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Цена на нефть марки WTI превысила 64 доллара за баррель, а Brent закрепилась вблизи 69 долларов. Основным фактором давления стало заявление Вашингтона, в котором американским судам рекомендовали избегать иранских вод при прохождении Ормузского пролива. Этот морской путь является критическим для мировой энергетики, поскольку через него проходит около трети всех морских поставок нефти, преимущественно в Азию.

Цены на нефть падают на фоне разрядки напряженности на Ближнем Востоке между США и Ираном09.02.26, 06:11 • 4774 просмотра

Аналитики RBC Capital Markets отмечают, что хотя обе стороны позитивно оценили начало ядерных переговоров в Омане, угроза ударов по иранским целям остается на повестке дня. Военное присутствие США в регионе заставляет операторов супертанкеров ускорять движение своих судов по опасным зонам, опасаясь провокаций или закрытия пролива Тегераном.

Борьба с "теневым флотом" и венесуэльский контроль

Параллельно с ближневосточным кризисом, США расширяют географию борьбы с экспортом санкционного сырья.

Трейдеры ожидают новых данных от Министерства энергетики США, которые должны прояснить состояние глобальных запасов. Несмотря на потенциальный профицит нефти в 2026 году, геополитические обострения сейчас преобладают над экономическими опасениями, удерживая цены на высоком уровне.

Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США10.02.26, 01:37 • 1930 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Bloomberg L.P.
Оман
Соединённые Штаты
Иран