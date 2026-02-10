Цены на нефть растут из-за угроз в Ормузском проливе и захвата танкеров
Киев • УНН
Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд из-за рисков сбоев в поставках с Ближнего Востока. WTI превысила 64 доллара, Brent закрепилась вблизи 69 долларов.
Мировые цены на нефть растут второй день подряд, поскольку трейдеры реагируют на риски перебоев в поставках с Ближнего Востока. Несмотря на дипломатические попытки США и Ирана договориться в Омане, военные маневры и предупреждения о безопасности судоходства заставляют рынок закладывать дополнительную премию за риск в стоимость топлива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Цена на нефть марки WTI превысила 64 доллара за баррель, а Brent закрепилась вблизи 69 долларов. Основным фактором давления стало заявление Вашингтона, в котором американским судам рекомендовали избегать иранских вод при прохождении Ормузского пролива. Этот морской путь является критическим для мировой энергетики, поскольку через него проходит около трети всех морских поставок нефти, преимущественно в Азию.
Цены на нефть падают на фоне разрядки напряженности на Ближнем Востоке между США и Ираном09.02.26, 06:11 • 4774 просмотра
Аналитики RBC Capital Markets отмечают, что хотя обе стороны позитивно оценили начало ядерных переговоров в Омане, угроза ударов по иранским целям остается на повестке дня. Военное присутствие США в регионе заставляет операторов супертанкеров ускорять движение своих судов по опасным зонам, опасаясь провокаций или закрытия пролива Тегераном.
Борьба с "теневым флотом" и венесуэльский контроль
Параллельно с ближневосточным кризисом, США расширяют географию борьбы с экспортом санкционного сырья.
Трейдеры ожидают новых данных от Министерства энергетики США, которые должны прояснить состояние глобальных запасов. Несмотря на потенциальный профицит нефти в 2026 году, геополитические обострения сейчас преобладают над экономическими опасениями, удерживая цены на высоком уровне.
Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США10.02.26, 01:37 • 1930 просмотров