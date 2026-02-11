Напряженность вокруг Ирана толкает цены на нефть вверх, несмотря на рост запасов в США

Фото: Bloomberg

Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне обострения геополитической ситуации вокруг Ирана, что полностью нивелировало негативное влияние данных о значительном увеличении коммерческих запасов сырья в США. Рынок игнорирует признаки профицита, фокусируясь на рисках возможных сбоев в поставках с Ближнего Востока в случае провала дипломатических переговоров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялась выше 64 долларов за баррель, тогда как глобальный эталон Brent торгуется на уровне около 69 долларов. Трейдеры активно реагируют на сообщения о том, что США рассматривают возможность захвата танкеров с иранской нефтью и отправку дополнительной авианосной ударной группы в регион.

Такие меры расцениваются как подготовка к силовому сценарию, если переговоры по ядерной программе Тегерана зайдут в тупик.

Профицит рынка и отчеты энергетических агентств

В то же время внутренние данные из США указывают на значительное перенасыщение рынка: Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 13,4 миллиона баррелей за прошедшую неделю. Это самый большой показатель с ноября 2023 года. Если эти цифры подтвердятся официальным отчетом правительства, фундаментальные показатели могут начать давить на цены в сторону снижения.

В ближайшее время инвесторы ожидают ежемесячный отчет ОПЕК и анализ Международного энергетического агентства (МЭА). Последнее уже предупредило о возможном значительном профиците сырья в 2026 году, поскольку темпы роста мирового предложения сейчас опережают спрос. Тем не менее, пока геополитический фактор остается доминирующим, цены будут сохранять восходящую динамику.

