В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 16485 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
10 февраля, 17:38 • 17510 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 20902 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 18969 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 16264 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 19541 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 24575 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16433 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 28427 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Напряженность вокруг Ирана толкает цены на нефть вверх, несмотря на рост запасов в США

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Мировые цены на нефть растут из-за обострения геополитической ситуации вокруг Ирана, что нивелирует влияние увеличения запасов в США. США рассматривают захват танкеров с иранской нефтью и отправку авианосной группы.

Напряженность вокруг Ирана толкает цены на нефть вверх, несмотря на рост запасов в США
Фото: Bloomberg

Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне обострения геополитической ситуации вокруг Ирана, что полностью нивелировало негативное влияние данных о значительном увеличении коммерческих запасов сырья в США. Рынок игнорирует признаки профицита, фокусируясь на рисках возможных сбоев в поставках с Ближнего Востока в случае провала дипломатических переговоров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялась выше 64 долларов за баррель, тогда как глобальный эталон Brent торгуется на уровне около 69 долларов. Трейдеры активно реагируют на сообщения о том, что США рассматривают возможность захвата танкеров с иранской нефтью и отправку дополнительной авианосной ударной группы в регион.

Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США10.02.26, 01:37 • 31232 просмотра

Такие меры расцениваются как подготовка к силовому сценарию, если переговоры по ядерной программе Тегерана зайдут в тупик.

Профицит рынка и отчеты энергетических агентств

В то же время внутренние данные из США указывают на значительное перенасыщение рынка: Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 13,4 миллиона баррелей за прошедшую неделю. Это самый большой показатель с ноября 2023 года. Если эти цифры подтвердятся официальным отчетом правительства, фундаментальные показатели могут начать давить на цены в сторону снижения.

В ближайшее время инвесторы ожидают ежемесячный отчет ОПЕК и анализ Международного энергетического агентства (МЭА). Последнее уже предупредило о возможном значительном профиците сырья в 2026 году, поскольку темпы роста мирового предложения сейчас опережают спрос. Тем не менее, пока геополитический фактор остается доминирующим, цены будут сохранять восходящую динамику.

Цены на нефть растут из-за угроз в Ормузском проливе и захвата танкеров10.02.26, 06:28 • 4562 просмотра

Степан Гафтко

