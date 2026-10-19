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Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду

Київ • УНН

 • 1836 перегляди

У бібліотеку Каліфорнії забрів чорний ведмідь і з’їв запаси працівників, зокрема мед. Тварина оглянула полиці та самостійно вийшла.

Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду

До бібліотеки в Каліфорнії завітав гість, гідний сторінок казкової книги — особливо з огляду на те, що саме цього дня виповнилося 100 років від появи Вінні-Пуха. До приміщення зайшов чорний ведмідь, який, за повідомленнями, поласував запасами їжі для персоналу та не оминув увагою банку з медом, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як розповів місцевому виданню KMPH директор бібліотеки Йозеф Бопп, у середу близько 6:10 ранку — більш ніж за чотири години до офіційного відкриття о 10:00 — до філії бібліотечної системи округу Моно в місті Маммот-Лейкс забредав чорний ведмідь.

За інформацією видання, тварина дісталася до закусок, призначених для працівників: з’їла арахісову пасту, консервовані персики, печиво та банку меду. Після цього ведмідь прогулявся бібліотекою, оглянув полиці з новинками та стійку довідок, а потім самостійно вийшов на вулицю.

У середу управління освіти округу Моно оприлюднило заяву, до якої додало відео з камер спостереження: на ньому видно, як ведмідь ходить бібліотекою, обнюхуючи книжки, стілець і підлогу.

"Сьогодні вранці, ще до того, як двері бібліотеки в Маммот-Лейкс відчинилися для відвідувачів, до нас завітав особливий гість, — йдеться в повідомленні. — Можна припустити, що цей новий "ведмежий" читач шукав примірник "Вінні-Пуха" — книги, яка побачила світ рівно 100 років тому!"

Бопп також вирішив нагадати несподіваному гостю про правила: "Хоча ми завжди раді завзятим читачам і розуміємо, наскільки важлива ця столітня річниця, мусимо нагадати відвідувачам — а особливо нашим ведмедям, — що їжа не належить до бібліотечного фонду".

Додамо

Книга "Вінні-Пух", написана А. А. Мілном та проілюстрована Е. Г. Шепардом, розповідає про пригоди однойменного антропоморфного ведмедика — великого любителя меду, який сам про себе казав, що в нього "в голові дуже мало розуму". Разом із друзями — Пацяточком, Тигрулею, Іа-Іа, Кроликом, Совою, Кенгою та Крихіткою Ру — він мешкає в Стоакровому лісі.

В основі сюжету — іграшковий ведмедик сина Мілна, Крістофера Робіна, а також реальна чорна ведмедиця на ім’я Вінніпег, яка жила в Лондонському зоопарку. Ця книга та три її продовження залишаються улюбленими творами дитинства для багатьох поколінь. Багато хто також уперше познайомився з Вінні-Пухом та його друзями, коли компанія "Волт Дісней" (The Walt Disney Company) адаптувала твори Мілна для кіно й телебачення.

З нагоди 100-річчя оригінальної книги про Вінні-Пуха публічні бібліотеки округу Моно запропонували місцевим жителям відвідати будь-яку із семи філій, щоб узяти почитати класичний твір Мілна або інші книги, присвячені ведмедям. Бібліотечна мережа налічує понад 180 000 друкованих видань, а також пропонує додаткові онлайн-ресурси.

Попри те, що ця зустріч нагадувала сцену з казки, представники влади нагадали жителям: чорні ведмеді — це дикі тварини, до яких у жодному разі не можна наближатися чи годувати їх.

Також вони закликали людей користуватися сміттєвими контейнерами, захищеними від ведмедів, і тримати двері та вікна автомобілів зачиненими.

Антоніна Туманова

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Школа
Тварини
Каліфорнія