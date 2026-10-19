Атака на Киев: погиб один человек, двое пострадали
Киев • УНН
В результате вечерней атаки на Киев погиб человек, ещё двое пострадали. Зафиксированы попадания в медицинский центр и нежилое здание.
В результате вражеской атаки на Киев вечером в воскресенье, 18 октября, погиб человек. Об этом сообщает Киевская ГВА, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что также пострадали два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе столицы зафиксировано попадание, предварительно, в здание медицинского центра, а в Днепровском — в нежилое здание.
"Двое пострадавших. Одного раненого медики госпитализировали", — добавил Кличко.
Напомним
Вечером в воскресенье, 18 октября, враг атаковал Киев баллистическими ракетами. По данным мониторинговых каналов, рф атаковала энергетические объекты — предварительно, враг запустил 8 баллистических ракет.
рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian17.10.26, 18:02 • 43000 просмотров