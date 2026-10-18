росія атакувала Київ балістикою: попередньо запустили 8 ракет

Ввечері у неділю, 18 жовтня, ворог атакував Київ балістикою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ (ПС) та місцеві пабліки.

Деталі

О 22:57 ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Згодом у столиці пролунали перші вибухи, було чутно роботу протиповітряної оборони.

За даними моніторингових каналів, рф атакувала енергетичні об'єкти - попередньо, ворог запустив 8 балістичних ракет.

Загроза балістичних ударів зберігається. Нові пуски можливі сьогодні ввечері або вночі - йдеться в одному з дописів.

Нагадаємо

росія вночі і вранці 16 жовтня атакувала енергетику в чотирьох областях і Києві, частина жителів без світла.

рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian