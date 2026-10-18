росія атакувала Київ балістикою: попередньо запустили 8 ракет
Київ • УНН
Увечері 18 жовтня Київ атакували балістичними ракетами, працювала ППО. Попередньо, росіяни цілили в енергетичні об’єкти.
Ввечері у неділю, 18 жовтня, ворог атакував Київ балістикою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ (ПС) та місцеві пабліки.
Деталі
О 22:57 ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Згодом у столиці пролунали перші вибухи, було чутно роботу протиповітряної оборони.
За даними моніторингових каналів, рф атакувала енергетичні об'єкти - попередньо, ворог запустив 8 балістичних ракет.
Загроза балістичних ударів зберігається. Нові пуски можливі сьогодні ввечері або вночі
Нагадаємо
росія вночі і вранці 16 жовтня атакувала енергетику в чотирьох областях і Києві, частина жителів без світла.
рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian17.10.26, 18:02 • 42274 перегляди