Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: предварительно запустили 8 ракет
Киев • УНН
Вечером 18 октября Киев атаковали баллистическими ракетами, работала ПВО. Предварительно, россияне целились в энергетические объекты.
Вечером в воскресенье, 18 октября, враг атаковал Киев баллистическими ракетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ (ПС) и местные паблики.
Детали
В 22:57 ПС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Вскоре в столице прогремели первые взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны.
По данным мониторинговых каналов, рф атаковала энергетические объекты — предварительно, враг запустил 8 баллистических ракет.
Угроза баллистических ударов сохраняется. Новые пуски возможны сегодня вечером или ночью
Напомним
россия ночью и утром 16 октября атаковала энергетику в четырех областях и Киеве, часть жителей без света.
рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian17.10.26, 18:02 • 43005 просмотров