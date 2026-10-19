Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені
Київ • УНН
Масований обстріл пошкодив наземну станцію, колії та кабельну мережу метро. Поїзди курсуватимуть між "Академмістечком" і "Дарницею".
Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Про це повідомляє Київська МДА, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що вранці рух поїздів буде розпочато між станціями "Академмістечко" - "Дарниця" відповідно до графіка. Водночас наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід.
На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Просимо враховувати інформацію при плануванні маршрутів
Там пообіцяли додатково повідомити про відновлення роботи усієї "червоної" лінії столичного метро.
Нагадаємо
В ніч на понеділок, 19 жовтня, ворог атакував Київ. Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці.
Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали19.10.26, 00:32 • 15240 переглядiв