Атака на Киев: две станции метро утром будут закрыты
Киев • УНН
Массированный обстрел повредил наземную станцию, пути и кабельную сеть метро. Поезда будут курсировать между «Академгородком» и «Дарницей».
В результате массированного обстрела столицы повреждены наземная станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что утром движение поездов будет начато между станциями "Академгородок" — "Дарница" в соответствии с графиком. В то же время наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно будут закрыты для входа и выхода.
На месте работают все необходимые специалисты, в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Просим учитывать информацию при планировании маршрутов
Там пообещали дополнительно сообщить о восстановлении работы всей "красной" линии столичного метро.
Напомним
В ночь на понедельник, 19 октября, враг атаковал Киев. Повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы.
Атака на Киев: погиб один человек, двое пострадали19.10.26, 00:32 • 16620 просмотров