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Financial Times

Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку

Київ • УНН

 • 4238 перегляди

У ніч на 19 жовтня балістика прилетіла у станцію метро на лівому березі Києва. Також зафіксовано влучання уламків у перший поверх 25-поверхового житлового будинку.

Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку

В ніч на понеділок, 19 жовтня, ворог атакував Київ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці.

Також поруч зі станцією, через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів

- констатував Кличко.

Згодом він повідомив, що у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків у перший поверх 25-поверхового житлового будинку.

За іншою адресою, влучання в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місця

- додав мер Києва.

Додамо, що о 3:01 Повітряні сили попередили про чергову атаку балістичних ракет на Київ.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ ввечері у неділю, 18 жовтня, загинула людина.

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Вадим Хлюдзинський

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