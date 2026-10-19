Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені

Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені

Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені

Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені

Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку

Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку

Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку

Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку