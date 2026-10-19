Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку
Київ • УНН
У ніч на 19 жовтня балістика прилетіла у станцію метро на лівому березі Києва. Також зафіксовано влучання уламків у перший поверх 25-поверхового житлового будинку.
В ніч на понеділок, 19 жовтня, ворог атакував Київ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці.
Також поруч зі станцією, через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів
Згодом він повідомив, що у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків у перший поверх 25-поверхового житлового будинку.
За іншою адресою, влучання в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місця
Додамо, що о 3:01 Повітряні сили попередили про чергову атаку балістичних ракет на Київ.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Київ ввечері у неділю, 18 жовтня, загинула людина.
рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian17.10.26, 18:02 • 42543 перегляди