Ракетная атака на Киев: повреждена станция метро на левом берегу
Киев • УНН
В ночь на 19 октября обломки повредили станцию метро на левом берегу Киева и разорвали рельсы. Враг атаковал столицу баллистическими ракетами.
В ночь на понедельник, 19 октября, враг атаковал Киев. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы.
Также рядом со станцией, из-за попадания осколков, произошёл разрыв ходового и контактного рельсов
Добавим, что в 3:01 Воздушные силы предупредили об очередной атаке баллистических ракет на Киев.
Напомним
В результате вражеской атаки на Киев вечером в воскресенье, 18 октября, погиб человек.
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